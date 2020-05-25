Титул "Большая семья 2020" присвоили семье Алев с шестью детьми

Титул ”Большая семья 2020” присвоили семье Алев из Вырумаа, которым в эфире телепередачи ”Утро с Ану” (”Hommik Anuga”) также вручили премию в размере 7000 евро от Bigbank.
”Обращая внимание на крепкие многодетные семьи, мы демонстрируем уважение к воспитанию детей в обществе. Мы показываем, что приветствуем детей в эстонском обществе, и это убеждает других людей в том, что большое количество детей — это настоящее богатство, — сказала президент ELPL Ааге Ыунап. — Семья Алев очень сплоченная и ориентированная на детей семья, в которой все делают вместе: празднуют дни рождения, ходят в гости к родне и друзьями, ездят на природу. Никто из детей не обделен вниманием и не передан на попечение бабушек и дедушек. Отец и мать работают из дома, чтобы быть ближе к детям, обеспечить им чувство защищенности и подавать им пример своими действиями”.
”Победители этого года — прекрасный пример смелой и предприимчивой семьи, — сказала руководитель эстонского подразделения Bigbank Йонна Печтер. — Они делают Эстонию намного богаче, потому что они не только трудолюбивы, но дружелюбны, здоровы и позитивны. Они уважают окружающую среду, производят великолепный шоколад и сделали старое школьное здание таким уютным”.
Семья Алев
Познакомимся поближе с семьей, которая живет в деревне между горами и лесами, ведет экологичный образ жизни и руководствуется принципом— опираться только на себя. Они сами строят дом, сами выращивают фрукты и овощи, сами являются для себя работодателями, сами обучают своих детей — дома, в кругу семьи. Родившийся и выросший в Таллинне 42-летний Айво и 36-летняя Мерике из Валга решили отдохнуть от городской жизни через год после рождения второго ребенка в Пярнумаа.
Семья Алев живет в Вырумаа в бывшем школьном здании Леписту, которое с помощью творческих идей Мерике и золотых рук Айво из старого здания превратилось в модный и уютный дом, где также расположены шоколадная фабрика и домашнее кафе.
Мать семейства Мерике, которая основала шоколадную фабрику Roosiku, занимается упаковкой шоколада и домашним обучением детей. Айво, который также является основателем семейного дела, отвечает за изготовление шоколада.
В их семье растет шесть детей: 15-летний Аарон Айво, 14-летний Каспар Элиас, 9-летний Йоонас Арнольд, 7-летний Артур, 5-летняя Эсмеральда и годовалая Розанна.
Всегда энергичная и вдохновляющая мама Мерике все успевает. С теплой улыбкой она обслуживает посетителей в кафе и подает им торт, помогает упаковывать шоколад и обучает всех детей школьного возраста в рамках домашнего обучения. Кроме того, она вместе с детьми занимается огородом, из которого сыновья, перенявшие от своего отца кулинарные навыки, часто собирают помидоры и травы и иногда подают красиво украшенное блюдо матери.
Мерике и Айво создали прекрасную семью вдали от шума и суеты города, где дети не чувствуют на себе влияния ускоренного темпа жизни. Старшие ребята ходят в Выру в театральный кружок и изучают выруский язык. Время от времени в их доме организуются занятия по искусству и музыке как для своих детей, так и для окружающих.
Вместе с отцом Аарон и Каспар ездят в Выру учить французский. Также Каспар ходит в Выру на тренировки по волейболу и на уроки игры на гитаре в Рыуге. Аарон интересуется программированием и цифровым рисованием, основы которых он изучает в интернете. После окончания основной школы он планирует основательно овладеть этими навыками.
Аарон, Каспар, Йоонас и Артур являются учениками Вальдорфской школы в Раквере, все они на домашнем обучении. Учителем является Мерике. Годовалая Розанна и пятилетняя Эсмеральда внимательно следят за старшими братьями. Помимо основной школьной программы, родители ставят себе целью расширять кругозор детей с помощью чтения и вылазок на природу.
Аарон в этом году заканчивает учебу в основной школе и основательно готовился к экзаменам, но их, к сожалению, отменили.
Старшие мальчики Аарон и Каспар научились кулинарным премудростям у отца. Зачастую именно они готовят обед для семьи, а мать и отец в это время могут спокойно заниматься работой. И годовалая Розанна всегда под опекой старших братьев — все члены семьи знают свои обязанности.
Айво и Мерике ставят перед собой цель вырастить умных, здоровых и разносторонне развитых детей, привив им предприимчивость и культуру этого региона. Трудности они преодолевают без лишних жалоб, просто ищут новые пути и возможности. Айво и Мерике много общаются с другими деятельными людьми из Вырумаа, которые являются частыми гостями в их доме. Они стали своими в Вырумаа, они пропагандируют жизнь ближе к земле. Они и есть соль земли.
Спонсором конкурса ”Большая семья”, который провели в 11 раз, выступил Bigbank.
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