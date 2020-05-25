Титул "Большая семья 2020" присвоили семье Алев с шестью детьми

”Обращая внимание на крепкие многодетные семьи, мы демонстрируем уважение к воспитанию детей в обществе. Мы показываем, что приветствуем детей в эстонском обществе, и это убеждает других людей в том, что большое количество детей — это настоящее богатство, — сказала президент ELPL Ааге Ыунап. — Семья Алев очень сплоченная и ориентированная на детей семья, в которой все делают вместе: празднуют дни рождения, ходят в гости к родне и друзьями, ездят на природу. Никто из детей не обделен вниманием и не передан на попечение бабушек и дедушек. Отец и мать работают из дома, чтобы быть ближе к детям, обеспечить им чувство защищенности и подавать им пример своими действиями”.

”Победители этого года — прекрасный пример смелой и предприимчивой семьи, — сказала руководитель эстонского подразделения Bigbank Йонна Печтер. — Они делают Эстонию намного богаче, потому что они не только трудолюбивы, но дружелюбны, здоровы и позитивны. Они уважают окружающую среду, производят великолепный шоколад и сделали старое школьное здание таким уютным”.

Семья Алев

Познакомимся поближе с семьей, которая живет в деревне между горами и лесами, ведет экологичный образ жизни и руководствуется принципом— опираться только на себя. Они сами строят дом, сами выращивают фрукты и овощи, сами являются для себя работодателями, сами обучают своих детей — дома, в кругу семьи. Родившийся и выросший в Таллинне 42-летний Айво и 36-летняя Мерике из Валга решили отдохнуть от городской жизни через год после рождения второго ребенка в Пярнумаа.

Семья Алев живет в Вырумаа в бывшем школьном здании Леписту, которое с помощью творческих идей Мерике и золотых рук Айво из старого здания превратилось в модный и уютный дом, где также расположены шоколадная фабрика и домашнее кафе.

Мать семейства Мерике, которая основала шоколадную фабрику Roosiku, занимается упаковкой шоколада и домашним обучением детей. Айво, который также является основателем семейного дела, отвечает за изготовление шоколада.

В их семье растет шесть детей: 15-летний Аарон Айво, 14-летний Каспар Элиас, 9-летний Йоонас Арнольд, 7-летний Артур, 5-летняя Эсмеральда и годовалая Розанна.