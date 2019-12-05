Тийт Вяхи: естественно, мне жаль Эдгара Сависаара. СССР не смог его посадить, а эстонское государство захотело это сделать

"Все эстонские премьер-министры были молодцы и хорошо делали свою работу, но премьер-министром номер один был, конечно, Сависаар", - говорит Вяхи.

"Единственное состояние Эдгара - политическое. Хундисильма (хутор Эдгара Сависаара - ред.) - это никакая не ценность, я не знаю его рыночную стоимость, но она очень маленькая. Его богатство - это политика. И книги. "Премьер-министр" - отличное исследование новейшей истории".

В объемном интервью Тийта Вяхи, которое будет завтра опубликовано в газете Laupäeva Päevaleht, речь пойдет среди прочего о том, как, будучи главой правительства, он уволил своего министра иностранных дел Леннарта Мери, потому что тот почувствовал себя президентом.

Вяхи также поделится красочными воспоминаниями о других своих министрах иностранных дел - Тоомасе Хендрике Ильвесе и Сийме Калласе.

Несмотря на то, что Вяхи уже 22 года как отошел от активной политики, у него много интересных наблюдений и суждений, касающихся сегодняшнего состояния дел в стране.