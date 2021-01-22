Тихановская в Таллинне сообщила, что политзаключенных в Беларуси специально заражают COVID-19

Сегодня в Таллинне проходит неформальное виртуальное Заседания членов Совета Безопасности ООН по формуле Аррии на тему свободы СМИ в Беларуси, где участвует и лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская. До мероприятия Тихановская встретилась с премьер-министром Юри Ратасом и министром иностранных дел Урмасом Рейнсалу, а также дала пресс-конференцию в Министерстве иностранных дел.

”Приехав в Эстонию, я могу только выразить благодарность вашей стране и людям, которые поддерживают борьбу за будущее народа Беларуси и его демократические права”, — сказала Тихановская. Она отметила, что Эстония (вместе с Латвией и Литвой — прим.ред.) была одной из первых стран, которые ввели односторонние санкции в отношении должностных лиц, ответственных за фальсификацию выборов и насилие в Беларуси. Тихановская призвала распространить санкции и на рядовых госслужащих, например судей, выносящих приговоры политзаключенным, или членов ОМОНа, избивающих протестующих.

”Высокопоставленные чиновники уже не один раз попадали в санкционные списки и научились обходить их”, — отметила Тихановская, добавив, что многие сами не хотят покидать страну, поскольку в других странах они не пользуются уважением.

Delfi попросил оппозиционерку прокомментировать происходящее в белорусских тюрьмах: изменилась ли ситуация к лучшему и т.д.

По словам Тихановской, непосредственно после голосования применялись прямые и физические пытки, которые к настоящему моменту сменились более изощренными методами. ”Сейчас в тюрьмах находятся около 170 политических заключенных и еще около 1000 протестующих, которым не было предъявлено обвинение”, — сообщила она.

”Их унижают, у них нет мыла и воды. Нам известно, что больных COVID-19 помещают в разные камеры, чтобы они заражали остальных. Они [политзаключенные] каждый день подвергаются унижению. Физических пыток может и не быть, но речь идет о невиновных людях, которые сидят там ни за что. Это ли не пытки?" — прокомментировала Тихановская.

Сегодня вечером на портале RusDelfi выйдет интервью со Светланой Тихановской.