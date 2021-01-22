Тихановская рассказала, как эстонцы могут помочь Беларуси

Что могут сделать простые эстонцы для Беларуси?

Здесь нужен подход с разных сторон: во-первых, письма к политзаключенным, во-вторых, встречи диаспоры белорусов, к которым, конечно, могут и эстонцы присоединяться, устраивать мирные митинги с флагами (здесь же разрешены они, правда?). В общем, показывать этими демонстрациями свою позицию, ведь Эстония и так вовлечена определенным образом, спасибо за это большое, они очень сильно помогают. Такой митинг привлечет внимание и СМИ, и правительство, обозначит проблему. Нужно, чтобы Беларусь не уходила со страниц средств массовой информации, ведь очень много чего в мире происходит, внимание отвлекается мгновенно. И пока была картинка демонстраций и все это только начиналось, и борьба объединила белорусские диаспоры, тогда мы стали известны всему миру. И это должно продолжаться! Не дайте теме Беларуси уйти с повестки дня в вашей стране, это то, что могут сделать простые люди. Это могут быть флешмобы, выставки, все, что привлекает внимание к проблеме.

Полный текст интервью будет доступен вечером в пятницу 22 января.

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