16.10.2019, 13:10

The Telegraph: Россию обвиняют в отправке сообщений с угрозами британским военным в Эстонии

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rus.delfi.ee
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The Telegraph: Россию обвиняют в отправке сообщений с угрозами британским военным в Эстонии
Foto: Priit Simson

”Телеграф” удалось узнать, что британские солдаты получают СМС и сообщения в Фейсбуке с предупреждением ”Мы за вами наблюдаем”, в отправке которых подозревают Россию, передает ИноСМИ.

Размещенные в Эстонии британские войска жалуются на таинственные сообщения, которые появляются на их страничках в социальных сетях и приходят к ним на сотовые телефоны.

Командование считает, что это составная часть кибервойны, которую ведет Москва, чтобы вывести из равновесия и запугать британских военных и их союзников.

В настоящее время в Эстонии размещена почти 1 000 военнослужащих из Британии, которые участвуют в крупной операции НАТО по сдерживанию российской агрессии в Восточной Европе.

Когда в Эстонию в 2017 году впервые прибыли британские военнослужащие, многие из них получили подозрительные сообщения, которые появились в их аккаунтах в Фейсбуке и Твиттере, а к кому-то на смартфоны стали приходить текстовые послания.

Один солдат, не пожелавший сообщить свое имя, рассказал ”Телеграф”: ”Некоторые из нас получают странные СМС, сообщения в Фейсбуке и так далее. Они всегда написаны на английском языке и иногда похожи на нечто вроде ”Мы за вами наблюдаем”.

”Это вызывает небольшое беспокойство, потому что им явно известно, кто мы все такие. Но нас учили быть готовыми и игнорировать такие вещи. Я бы не сказал, что российский генеральный план сработал”.

Есть мнение, что сообщения в Фейсбуке и Твиттере — дело рук так называемых ”ботов”. Это анонимные и связанные с Россией аккаунты, регулярно распространяющие кремлевскую пропаганду.

Руководство НАТО также опасается, что Москва при помощи портативных антенн взламывает солдатские смартфоны, извлекая из них полезные данные и контакты.

Американские командиры ранее жаловались на то, что во время пребывания в Эстонии за ними осуществлялась электронная слежка через смартфоны, а голландские летчики рассказывали, что их женам и подругам регулярно досаждали звонками русские тролли.

По словам женщин, им звонили мужчины и с русским акцентом задавали вопросы типа ”Вы знаете, что там делает ваш партнер?” или ”А может, ему лучше уехать оттуда?”

Находящимся в Эстонии британским военнослужащим в настоящее время разрешено пользоваться личными смартфонами, однако в войсках принимаются ”соответствующие меры предосторожности”, чтобы защитить их от российского вмешательства, о чем рассказал источник из военного ведомства.

На это пошли после того, как начальник генерального штаба выступил с предупреждением о том, что Британия ”каждый день находится в состоянии войны” из-за постоянных кибератак со стороны России и других стран. Генерал сэр Ник Картер (Nick Carter) добавил, что в современных условиях ”уже нет разницы” между войной и миром.

В этом году сухопутные войска Британии объявили о начале войны в социальных сетях. Созданное там новое подразделение получило задачу противодействовать враждебной деятельности со стороны России.

Председатель специального парламентского комитета по обороне Джулиан Льюис (Julian Lewis) заявил: ”Я думаю, это очень полезно, что русские показывают военнослужащим и другим людям, насколько уязвимы электронные медиа и как важно проявлять осторожность, общаясь посредством этих систем”.

”Эстония находится на линии фронта. Это член НАТО, которому угрожает агрессивная Россия. Именно поэтому здесь находятся наши войска: все страны НАТО выигрывают от того, что действуют сплоченно”.

Официальный представитель Министерства обороны заявила: ”Как и многие члены общества, военнослужащие могут время от времени получать сообщения от непроверенных источников”.

”Весь наш личный состав получил соответствующие указания о том, как защитить и обезопасить свои электронные устройства”.

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Министерство обороны Российской Федерации на просьбы дать комментарий не откликнулось.

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