The Telegraph: Россию обвиняют в отправке сообщений с угрозами британским военным в Эстонии

Размещенные в Эстонии британские войска жалуются на таинственные сообщения, которые появляются на их страничках в социальных сетях и приходят к ним на сотовые телефоны.

Командование считает, что это составная часть кибервойны, которую ведет Москва, чтобы вывести из равновесия и запугать британских военных и их союзников.

В настоящее время в Эстонии размещена почти 1 000 военнослужащих из Британии, которые участвуют в крупной операции НАТО по сдерживанию российской агрессии в Восточной Европе.

Когда в Эстонию в 2017 году впервые прибыли британские военнослужащие, многие из них получили подозрительные сообщения, которые появились в их аккаунтах в Фейсбуке и Твиттере, а к кому-то на смартфоны стали приходить текстовые послания.

Один солдат, не пожелавший сообщить свое имя, рассказал ”Телеграф”: ”Некоторые из нас получают странные СМС, сообщения в Фейсбуке и так далее. Они всегда написаны на английском языке и иногда похожи на нечто вроде ”Мы за вами наблюдаем”.

”Это вызывает небольшое беспокойство, потому что им явно известно, кто мы все такие. Но нас учили быть готовыми и игнорировать такие вещи. Я бы не сказал, что российский генеральный план сработал”.