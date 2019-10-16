The Telegraph: Россию обвиняют в отправке сообщений с угрозами британским военным в Эстонии

Есть мнение, что сообщения в Фейсбуке и Твиттере — дело рук так называемых ”ботов”. Это анонимные и связанные с Россией аккаунты, регулярно распространяющие кремлевскую пропаганду.
Руководство НАТО также опасается, что Москва при помощи портативных антенн взламывает солдатские смартфоны, извлекая из них полезные данные и контакты.
Американские командиры ранее жаловались на то, что во время пребывания в Эстонии за ними осуществлялась электронная слежка через смартфоны, а голландские летчики рассказывали, что их женам и подругам регулярно досаждали звонками русские тролли.
По словам женщин, им звонили мужчины и с русским акцентом задавали вопросы типа ”Вы знаете, что там делает ваш партнер?” или ”А может, ему лучше уехать оттуда?”
Находящимся в Эстонии британским военнослужащим в настоящее время разрешено пользоваться личными смартфонами, однако в войсках принимаются ”соответствующие меры предосторожности”, чтобы защитить их от российского вмешательства, о чем рассказал источник из военного ведомства.
На это пошли после того, как начальник генерального штаба выступил с предупреждением о том, что Британия ”каждый день находится в состоянии войны” из-за постоянных кибератак со стороны России и других стран. Генерал сэр Ник Картер (Nick Carter) добавил, что в современных условиях ”уже нет разницы” между войной и миром.
В этом году сухопутные войска Британии объявили о начале войны в социальных сетях. Созданное там новое подразделение получило задачу противодействовать враждебной деятельности со стороны России.
Председатель специального парламентского комитета по обороне Джулиан Льюис (Julian Lewis) заявил: ”Я думаю, это очень полезно, что русские показывают военнослужащим и другим людям, насколько уязвимы электронные медиа и как важно проявлять осторожность, общаясь посредством этих систем”.
”Эстония находится на линии фронта. Это член НАТО, которому угрожает агрессивная Россия. Именно поэтому здесь находятся наши войска: все страны НАТО выигрывают от того, что действуют сплоченно”.
Официальный представитель Министерства обороны заявила: ”Как и многие члены общества, военнослужащие могут время от времени получать сообщения от непроверенных источников”.
”Весь наш личный состав получил соответствующие указания о том, как защитить и обезопасить свои электронные устройства”.
Министерство обороны Российской Федерации на просьбы дать комментарий не откликнулось.
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