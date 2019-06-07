The Economist: эстонцы протестуют против популизма с помощью "розовой слизи" на груди

Эстонцы называют его "roosa ila" ("розовая слизь"), пишет The Economist и объясняет, что это пошло от оскорбления в отношении либеральности. Председатель Эстонской косервативной народной партии, которая против мультикультурности , иммиграции и однополых браков, Март Хельме говорит, что не верит в либеральную демократию, и считает, что брюссельские глобалисты хотят уничтожить идентитет Эстонии и других стран, сделав их однообразной постнациональной кашей, пишет The Economist. Партия называет ненавистную идеологию "розовая слизь", что указывает на феминизм и права геев, а также с преувеличением на все остальное либеральное мировоззрение, объясняет The Economist.

Журнал отмечает, что в сатирической радиопередаче "Rahva oma kaitse" шутили, что розовую слизь следовало бы запретить. Услышав это, ювелир Лийна Лелов решила создать что-нибудь для тех, кто себя с ней идентифицирует, сообщает The Economist. Розовая слизь, которая стоит 5 евро и крепится на грудь, уже несколько раз распродана.

