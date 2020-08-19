Тестирование возвращающихся в Эстонию из-за границы обойдется в полмиллиона евро в месяц

Глава МИД Урмас Рейнсалу сказал вчера "Актуальной камере", что тестирование жителей Эстонии покроет государство. Сегодня это же порталу Delfi подтвердил министр социальных дел Танель Кийк. "Наша цель - не способствовать туристическим поездкам, а дать возможность тем, кто должен по рабочим делам съездить за границу, вернуться к работе. А также выявить болезнь как можно раньше и избежать возникновения скрытых очагов".

Кийк сообщил, что согласно статистике последних месяцев, можно предположить, что в сутки прибавится пара сотен тестов, которые оплачивает государство. За месяц эта прибавка обойдется государству примерно в 0,5 млн евро.

Кийк подчеркнул, что сумма очень приблизительная и зависит от многих обстоятельств: например, от уровня заболеваемости в Европе или сезонности.

На вопрос, не будет ли новое правило способствовать поездкам с туристическими целями, Кийк ответил: "Не думаю, что это решение вызовет туристический бум". Однако министр добавил, что вчера правительство приняло принципиальное решение, но возможны какие-то нюансы.

Точные правила правительство установит на своем заседании в следующий четверг.

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