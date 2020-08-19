19.08.2020, 22:00

Тестирование возвращающихся в Эстонию из-за границы обойдется в полмиллиона евро в месяц


Каролийна Васли
EST
Тестирование возвращающихся в Эстонию из-за границы обойдется в полмиллиона евро в месяц
Foto: Julia Tomberg

Вчера правительство приняло решение, что со следующего месяца по приезду из эпидемиологически неблагополучных стран самоизоляция будет заменена тестированием на коронавирус, которое будет для жителей Эстонии бесплатным.

Глава МИД Урмас Рейнсалу сказал вчера "Актуальной камере", что тестирование жителей Эстонии покроет государство. Сегодня это же порталу Delfi подтвердил министр социальных дел Танель Кийк. "Наша цель - не способствовать туристическим поездкам, а дать возможность тем, кто должен по рабочим делам съездить за границу, вернуться к работе. А также выявить болезнь как можно раньше и избежать возникновения скрытых очагов".

Кийк сообщил, что согласно статистике последних месяцев, можно предположить, что в сутки прибавится пара сотен тестов, которые оплачивает государство. За месяц эта прибавка обойдется государству примерно в 0,5 млн евро.

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Кийк подчеркнул, что сумма очень приблизительная и зависит от многих обстоятельств: например, от уровня заболеваемости в Европе или сезонности.

На вопрос, не будет ли новое правило способствовать поездкам с туристическими целями, Кийк ответил: "Не думаю, что это решение вызовет туристический бум". Однако министр добавил, что вчера правительство приняло принципиальное решение, но возможны какие-то нюансы.

Точные правила правительство установит на своем заседании в следующий четверг.

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