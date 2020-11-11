Тест президента Керсти Кальюлайд на коронавирус оказался негативным

"Я понимаю, что вам интересно услышать, все ли хорошо. Все очень хорошо. Все те работники нашей канцелярии, которые в пятницу находились на встрече в Вильянди, по-прежнему здоровы, а вчерашние тесты у всех оказались негативными", — передает RusERR слова Керсти Кальюлайд, сказанные в среду утром в прямом эфире радиостанции Vikerraadio.

"Со среды по пятницу было очень много рабочих встреч, поэтому я тоже сделала тест. Его результат также оказался негативным", — добавила президент.

До конца недели Керсти Кальюлайд и шестеро ее подчиненных продолжат находиться в самоизоляции.

По словам президента, 10-дневную самоизоляцию она считает разумной.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

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