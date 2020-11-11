Тест президента Керсти Кальюлайд на коронавирус оказался негативным

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд и шестеро ее подчиненных сдали тесты на коронавирус, и их результаты оказались негативными.
"Я понимаю, что вам интересно услышать, все ли хорошо. Все очень хорошо. Все те работники нашей канцелярии, которые в пятницу находились на встрече в Вильянди, по-прежнему здоровы, а вчерашние тесты у всех оказались негативными", — передает RusERR слова Керсти Кальюлайд, сказанные в среду утром в прямом эфире радиостанции Vikerraadio.
"Со среды по пятницу было очень много рабочих встреч, поэтому я тоже сделала тест. Его результат также оказался негативным", — добавила президент.
До конца недели Керсти Кальюлайд и шестеро ее подчиненных продолжат находиться в самоизоляции.
По словам президента, 10-дневную самоизоляцию она считает разумной.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Неожиданная «правда о сovid-19» от беглого вирусолога
"Не нравятся русские": боец Чоршанбиев признался в нелюбви к РФ
Соседи завидуют: что семейная пара сделала со старым пнем на даче
Не стал молчать: Дзюба прокомментировал свое скандальное видео