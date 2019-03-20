ТЕСТ | Подумайте, прежде чем делиться чем-то в соцсетях. Проверьте свои навыки распознавания фейков!

Неделя медиакомпетентности, проходящая в этом году впервые, является частью инициативы Европейской комиссии и Европейской службы внешних связей по противодействию ложной информации. Цель недели медиакомпетентности — призвать как школьников, учителей, так и широкую общественность не забывать о необходимости критически мыслить в информационном пространстве и научить выявлять ложную информацию.

”Распространение ложной информации стало настолько массовым явлением, что борьбой с ним занимаются как различные организации, сами СМИ, так и социальные сети, — объясняет вице-канцлер министерства образования и науки Микк Касесалк. — При этом очевидно, что в открытом информпространстве совсем избежать неверной информации невозможно. Задача школы заключается в том, чтобы привить учащимся умения, помогающие ориентироваться в информационном пространстве — критическое мышление, способность анализировать и цифровые навыки”.

В рамках недели медиакомпетентности ”Сначала думаю, затем делюсь” приглашенные преподаватели проведут в школах по всей стране тематические уроки для учащихся разных возрастов, также в течение всей недели профессионалы в области журналистики проведут серию электронных уроков, где они расскажут об основах ориентирования в информационном пространстве на основе практических примеров.