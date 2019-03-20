ТЕСТ | Подумайте, прежде чем делиться чем-то в соцсетях. Проверьте свои навыки распознавания фейков!

Помимо этого для учеников запланированы походы в кино, дискуссии, практические семинары для развития навыков, связанных с аудиовизульной коммуникацией, семинары на тему критического оценивания источников информации, а также будут представлены брошюры, обучающие распознаванию ложной информации.
На научном портале ERR Novaator будут также размещены краткие лекции на тему медиакомпетентности, с которыми смогут ознакомиться все желающие.
Организаторами недели медиакомпетентности в Эстонии выступают министерство образования и науки и государственная канцелярия в сотрудничестве с НКО ”Обратно в школу”, Тартуским университетом, Балтийской школой кино и средств массовой информации Таллиннского университета, НКО ”Киноавтобус”, Эстонским институтом кино, кинотеатром ”Сыпрус”, Тартуским электрическим театром, целевыми учреждениями Innove и HITSA, Эстонским музеем кино, министерством культуры, фондом интеграции и национальной библиотекой.