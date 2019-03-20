20.03.2019, 16:37

ТЕСТ | Подумайте, прежде чем делиться чем-то в соцсетях. Проверьте свои навыки распознавания фейков!

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rus.delfi.ee
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ТЕСТ | Подумайте, прежде чем делиться чем-то в соцсетях. Проверьте свои навыки распознавания фейков!
Изображение: логотип кампании

В Эстонии сейчас проходит первая неделя медиакомпетентности. Девиз кампании “Сначала думаю, затем делюсь” призывает задуматься над ролью каждого в воспрепятствовании распространению ложной информации. Наш портал в сотрудничестве с Министерством образования и науки предлагает вам пройти простой тест на распознавание фейковых (фальшивых) новостей.

Неделя медиакомпетентности, проходящая в этом году впервые, является частью инициативы Европейской комиссии и Европейской службы внешних связей по противодействию ложной информации. Цель недели медиакомпетентности — призвать как школьников, учителей, так и широкую общественность не забывать о необходимости критически мыслить в информационном пространстве и научить выявлять ложную информацию.

”Распространение ложной информации стало настолько массовым явлением, что борьбой с ним занимаются как различные организации, сами СМИ, так и социальные сети, — объясняет вице-канцлер министерства образования и науки Микк Касесалк. — При этом очевидно, что в открытом информпространстве совсем избежать неверной информации невозможно. Задача школы заключается в том, чтобы привить учащимся умения, помогающие ориентироваться в информационном пространстве — критическое мышление, способность анализировать и цифровые навыки”.

В рамках недели медиакомпетентности ”Сначала думаю, затем делюсь” приглашенные преподаватели проведут в школах по всей стране тематические уроки для учащихся разных возрастов, также в течение всей недели профессионалы в области журналистики проведут серию электронных уроков, где они расскажут об основах ориентирования в информационном пространстве на основе практических примеров.

Помимо этого для учеников запланированы походы в кино, дискуссии, практические семинары для развития навыков, связанных с аудиовизульной коммуникацией, семинары на тему критического оценивания источников информации, а также будут представлены брошюры, обучающие распознаванию ложной информации.

На научном портале ERR Novaator будут также размещены краткие лекции на тему медиакомпетентности, с которыми смогут ознакомиться все желающие.

Организаторами недели медиакомпетентности в Эстонии выступают министерство образования и науки и государственная канцелярия в сотрудничестве с НКО ”Обратно в школу”, Тартуским университетом, Балтийской школой кино и средств массовой информации Таллиннского университета, НКО ”Киноавтобус”, Эстонским институтом кино, кинотеатром ”Сыпрус”, Тартуским электрическим театром, целевыми учреждениями Innove и HITSA, Эстонским музеем кино, министерством культуры, фондом интеграции и национальной библиотекой.

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