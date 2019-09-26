26.09.2019, 10:50

Терроризирующее жителей Виймси предприятие не скрывает шантаж и утверждает, что борется против "коммунистического мышления"

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rus.delfi.ee
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Терроризирующее жителей Виймси предприятие не скрывает шантаж и утверждает, что борется против "коммунистического мышления"
Kollaaž

Жители жилого района Хелдри в Хаабнеэме уже давно страдают от поведения местного предпринимателя Маргуса Валдеса, который постоянно перекрывает важную пешеходную улицу. Его фирма AS Morrison Invest решила объяснить причины такого поведения тем, что борются против "коммунистического мышления" Волостной управы Виймси.

Как на прошлой неделе писал Delfi, на пешеходной дорожке, ведущей в район Хелдри появились бетонные блоки, преграждающие движение пешеходам и велосипедистам. Вечером волость убрали блоки, но уже в четверг на том же месте появилась гора земли — чтобы уж точно никто не мог пройти по дорожке.

За этим стоит предприятие AS Morrison Invest, которым руководить скандально известный бизнесмен Маргус Валдес, который и построил жилой район Хелдри. Однако проезжие дороги между участками остались в его владении, и сейчас как раз идет спор из-за этого.

Morrison Invest решило объяснить причину своего поведения. Предприятие подчеркивает, что во всем виновата волостная управа Виймси, которая в течение 20 лет сводила на нет переговоры о продаже улице Хелдри, которой владеет Morrison Invest, а также предложения о продаже и аренде уличных фонарей.

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Волость подтвердила Delfi, что Morrison Invest на протяжении лет неоднократно делал предложения насчет продажи или аренды дороги и коммуникаций, но волость не посчитала разумными запрашиваемые за это круглые суммы. Волотьс же в ответ предлагала обслуживать коммуникации за свой счет без каких-либо дополнительных денежный обязательств.

Во всем виноваты реформисты?

Morrison Invest оценивает сеть дорог и коммуникаций в районе Хелдри в 1,25 млн евро. В августе 2017 года бизнесмен Маргус Валдес пытался сторговаться с волостью, чтобы в замен на улицу Хелдри волость переквалифицировала одни другие участки в жилую землю, что там можно было построить новый жилой район.

В замен он также обещал передать дороги и коммуникации нового района волости, но в случае отказа угрожал и вовсе начать взимать с жителей Хелдри деньги за использование его дорог.

Morrison Invest продолжает обвинять волость, а также Партию реформ: "Для Волостной управы Виймси сейчас важны лишь партийные интересы и создание высокооплачиваемых мест для выбывшей из Рийгикогу партийной элиты и политических бройлеров".

Предприятие подчеркивает, что реформисты не защищают свободную конкуренцию и неприкосновенность частной собственности, как указано в их партийной программе, а культивирует "коммунистическое мышление", которым является принудительное отчуждение, круговая порука, предпочтение партийных интересов интересам народа и другое.

"Но эта дорога — частная собственность. Проход там никогда не предусматривался. Волость Виймси самовольно, под шумок построила на частной земле, на улице Хелдри, пешеходную дорожку и теперь пробует ее узаконить задним числом", — обвиняет волость Morrison Invest.

Предприятие игнорирует решение суда

Волость парирует, что строительство пешеходной дорожки на Хелдри теэ было предусмотрено еще в планировке при строительстве проезжей части для Morrison Invest, поэтому вышеупомянутые обвинения волости — ложные и мнимые.

Волость Виймси придерживается мнения, что AS Morrison Invest использует принадлежащий ей отрезок улицы Хелдри в сущности для шантажа при переговорах, чтобы получить разрешение на строительство жилых домов на различных участках, которыми также владеет.

Более того, 11 жильцов района обратились в суд с целью назначения принадлежащей Morrison Invest частной дороги проездным путем. Харьюский уездный суд встал на их сторону и своим постановлением обязал фирму гарантировать там круглосуточное и беспрепятственное передвижение пешком и на автомобиле.

Тем самым AS Morrison Invest уже неоднократно нарушал постановление суда, перекрывая дорогу то бетонными блоками, то горой земли. У истцов же есть право потребовать выполнение постановления суда через судебных исполнителей.

ТОП

Morrison Invest же ждет новые выборы в местное самоуправление, так как считает, что жители волости могут наконец избрать какую-нибудь другую партию, которая переоформит инетерсующие Валдеса участки в жилую землю.

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