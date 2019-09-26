Терроризирующее жителей Виймси предприятие не скрывает шантаж и утверждает, что борется против "коммунистического мышления"

В замен он также обещал передать дороги и коммуникации нового района волости, но в случае отказа угрожал и вовсе начать взимать с жителей Хелдри деньги за использование его дорог.
Morrison Invest продолжает обвинять волость, а также Партию реформ: "Для Волостной управы Виймси сейчас важны лишь партийные интересы и создание высокооплачиваемых мест для выбывшей из Рийгикогу партийной элиты и политических бройлеров".
Предприятие подчеркивает, что реформисты не защищают свободную конкуренцию и неприкосновенность частной собственности, как указано в их партийной программе, а культивирует "коммунистическое мышление", которым является принудительное отчуждение, круговая порука, предпочтение партийных интересов интересам народа и другое.
"Но эта дорога — частная собственность. Проход там никогда не предусматривался. Волость Виймси самовольно, под шумок построила на частной земле, на улице Хелдри, пешеходную дорожку и теперь пробует ее узаконить задним числом", — обвиняет волость Morrison Invest.
Предприятие игнорирует решение суда
Волость парирует, что строительство пешеходной дорожки на Хелдри теэ было предусмотрено еще в планировке при строительстве проезжей части для Morrison Invest, поэтому вышеупомянутые обвинения волости — ложные и мнимые.
Волость Виймси придерживается мнения, что AS Morrison Invest использует принадлежащий ей отрезок улицы Хелдри в сущности для шантажа при переговорах, чтобы получить разрешение на строительство жилых домов на различных участках, которыми также владеет.
Более того, 11 жильцов района обратились в суд с целью назначения принадлежащей Morrison Invest частной дороги проездным путем. Харьюский уездный суд встал на их сторону и своим постановлением обязал фирму гарантировать там круглосуточное и беспрепятственное передвижение пешком и на автомобиле.
Тем самым AS Morrison Invest уже неоднократно нарушал постановление суда, перекрывая дорогу то бетонными блоками, то горой земли. У истцов же есть право потребовать выполнение постановления суда через судебных исполнителей.
Morrison Invest же ждет новые выборы в местное самоуправление, так как считает, что жители волости могут наконец избрать какую-нибудь другую партию, которая переоформит инетерсующие Валдеса участки в жилую землю.
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