Терроризирующее жителей Виймси предприятие не скрывает шантаж и утверждает, что борется против "коммунистического мышления"

Как на прошлой неделе писал Delfi, на пешеходной дорожке, ведущей в район Хелдри появились бетонные блоки, преграждающие движение пешеходам и велосипедистам. Вечером волость убрали блоки, но уже в четверг на том же месте появилась гора земли — чтобы уж точно никто не мог пройти по дорожке.

За этим стоит предприятие AS Morrison Invest, которым руководить скандально известный бизнесмен Маргус Валдес, который и построил жилой район Хелдри. Однако проезжие дороги между участками остались в его владении, и сейчас как раз идет спор из-за этого.

Morrison Invest решило объяснить причину своего поведения. Предприятие подчеркивает, что во всем виновата волостная управа Виймси, которая в течение 20 лет сводила на нет переговоры о продаже улице Хелдри, которой владеет Morrison Invest, а также предложения о продаже и аренде уличных фонарей.

Волость подтвердила Delfi, что Morrison Invest на протяжении лет неоднократно делал предложения насчет продажи или аренды дороги и коммуникаций, но волость не посчитала разумными запрашиваемые за это круглые суммы. Волотьс же в ответ предлагала обслуживать коммуникации за свой счет без каких-либо дополнительных денежный обязательств.

Во всем виноваты реформисты?

Morrison Invest оценивает сеть дорог и коммуникаций в районе Хелдри в 1,25 млн евро. В августе 2017 года бизнесмен Маргус Валдес пытался сторговаться с волостью, чтобы в замен на улицу Хелдри волость переквалифицировала одни другие участки в жилую землю, что там можно было построить новый жилой район.