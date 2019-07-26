Террористическая организация взяла на себя ответственность за нападение на военную базу в Мали

Соответствующее сообщение "Нусрат аль-Ислам" опубликовала накануне через средства массовой информации вместе с фотографиями лиц, которые, по ее утверждению, совершили нападение на базу.

Напомним, что 22 июля заминированная машина, в которой находились террористы-смертники, взорвалась у ворот французской военной базы в Гао на северо-востоке Мали.

Совет безопасности ООН включил организацию "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин" в свой санкционный список 4 октября 2018 года.

Группировка называет себя официальным отделением "Аль-Каиды" в Мали, а структурно она располагается в нескольких районах боевых действий в северной части Мали.