Террористическая организация взяла на себя ответственность за нападение на военную базу в Мали(3)
Организация "Нусрат аль-Ислам", представляющая из себя ячейку террористической организации Аль-Каида в Мали, взяла на себя ответственность за нападение на военную базу в этой африканской стране, при котором пострадали шестеро эстонских военнослужащих, ссылается rus.err.ee на сообщения в СМИ.
Кот расправился со стаей крупных псов: курьезное видео
«Никогда такого не видел»: что заметили рыбаки на «Лошарике»
«Ей отомстили»: почему убили 14-летнюю россиянку в Испании
Младший сын Соколова рассказал, как брат убивал мать