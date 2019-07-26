Террористическая организация взяла на себя ответственность за нападение на военную базу в Мали(5)
Организация "Нусрат аль-Ислам", представляющая из себя ячейку террористической организации Аль-Каида в Мали, взяла на себя ответственность за нападение на военную базу в этой африканской стране, при котором пострадали шестеро эстонских военнослужащих, ссылается rus.err.ee на сообщения в СМИ.
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