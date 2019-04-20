Территорию заповедника Кяревере под Тарту могут расширить вдвое
Департамент окружающей среды планирует расширить территорию заповедника Кяревере в Тартуском уезде, пишет rus.err.
Департамент окружающей среды планирует расширить территорию заповедника Кяревере в Тартуском уезде, пишет rus.err.
Так, неподалеку от Тарту может появиться новый заповедник Рая-Кяревере. Правда, по словам специалистов Департамента окружающей среды, в связи с расширением территории для местных жителей мало что изменится.
"Согласно государственной программе развития лесоводства 2020, в Эстонии должно быть сохранено как можно больше разных видов леса и их необходимо взять под охрану, исходя из процентного соотношения распространённости того или иного вида. На данный момент проведены разные исследования учёными Тартуского университета, которые пришли к выводу, что нужно сберечь заболоченные и темнохвойные леса и рощи. Вот почему мы решили начать процесс по расширению природоохранной зоны и созданию заповедника Рая-Кяревере", — объяснила специалист отдела планирования Департамента окружающей среды Кристель Татси.
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