Территорию заповедника Кяревере под Тарту могут расширить вдвое

Так, неподалеку от Тарту может появиться новый заповедник Рая-Кяревере. Правда, по словам специалистов Департамента окружающей среды, в связи с расширением территории для местных жителей мало что изменится.

"Согласно государственной программе развития лесоводства 2020, в Эстонии должно быть сохранено как можно больше разных видов леса и их необходимо взять под охрану, исходя из процентного соотношения распространённости того или иного вида. На данный момент проведены разные исследования учёными Тартуского университета, которые пришли к выводу, что нужно сберечь заболоченные и темнохвойные леса и рощи. Вот почему мы решили начать процесс по расширению природоохранной зоны и созданию заповедника Рая-Кяревере", — объяснила специалист отдела планирования Департамента окружающей среды Кристель Татси.