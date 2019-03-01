Территория вокруг пруда Шнелли станет безопаснее

”Вчера вечером управа района Кесклинн получила разрешение на снос находящегося рядом с прудом Шнелли сарая. Поскольку эта территория находится под защитой государства, то ходатайство и проект сноса здания должен был одобрить кроме городских учреждений и Государственный департамент окружающей среды. К счастью, процесс согласования прошел быстро и уже с сегодняшнего дня мы смогли начать подготовительные работы к сносу сарая. Этим мы сделаем первый шаг к повышению безопасности в парке Тоомпарк, чем мы планируем заниматься и в других парках”, — отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

Управа района Кесклинн летом прошлого года вместе с полицией и Союзом архитекторов провела ряд обходов, в ходе которых оценила безопасность парков района. В ходе обхода была отмечена необходимость снести сарай в парке Тоомпарк, в который часто проникают посторонние. В будущем на месте сарая планируется построить павильон-кафе.

”В будущем, когда будет готова детальная планировка парка, кроме кафе на этом месте можно будет летом открыть прокат лодок, а зимой каток с прокатом коньков”, — отметил Свет.