Террас: идея Кальюлайд встретиться с Путиным была отклонением от внешнеполитического курса

"Будучи членом НАТО и Европейского союза, Эстония всегда руководствовалась принципом, что в наших интересах развивать единую политику в области безопасности и внешних связей в отношениях с третьими странами. В общении с восточным соседом единство Европы особенно важно для Эстонии и других небольших приграничных стран", — подчеркнул Террас, добавив, что в этом контексте инициатива президента Керсти Кальюлайд организовать прямую встречу с российским президентом Владимиром Путиным была отклонением от выработанного внешнеполитического курса.

Он напомнил, что Россия часто и сознательно демонстрировала открытость в отношении одних стран, и агрессию — в отношении других.

"Единство Европы важнее, чем встреча с российским президентом, независимо от тем, которые на этой встрече обсуждались", — добавил Террас.