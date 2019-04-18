Террас: идея Кальюлайд встретиться с Путиным была отклонением от внешнеполитического курса

Рихо Террас, возглавивший список партии "Отечество" на выборах в Европарламент, заявил, что при общении с Россией нужно всегда быть настороже, а единство Европы важнее, чем встреча с российским президентом, сообщает rus.err.ee.
"Будучи членом НАТО и Европейского союза, Эстония всегда руководствовалась принципом, что в наших интересах развивать единую политику в области безопасности и внешних связей в отношениях с третьими странами. В общении с восточным соседом единство Европы особенно важно для Эстонии и других небольших приграничных стран", — подчеркнул Террас, добавив, что в этом контексте инициатива президента Керсти Кальюлайд организовать прямую встречу с российским президентом Владимиром Путиным была отклонением от выработанного внешнеполитического курса.
Он напомнил, что Россия часто и сознательно демонстрировала открытость в отношении одних стран, и агрессию — в отношении других.
"Единство Европы важнее, чем встреча с российским президентом, независимо от тем, которые на этой встрече обсуждались", — добавил Террас.