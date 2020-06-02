Терпение лопнуло! В спортивном парке Вильде начал работать патруль охранной фирмы

”1 июня патруль USS Security Eesti AS начал работать в одном из самых многолюдных мест Мустамяэ — спортивном парке Вильде. Патруль будет работать до самого конца лета”, — сообщил старейшина района Лаури Лаатс.

”Начиная с июня в спортивном парке также будут ежедневно находиться работники молодежного центра Мустамяэ, которые будут проводить для детей и подростков самые различные занятия, встречи и мероприятия и, конечно, также будут следить за порядком и ”самыми активными” посетителями парка. Ничего не поделаешь, в Мустамяэ тоже есть люди, которые доставляют согражданам немало проблем и неудобств, и нарушения порядка в нашем популярном спортивном парке, увы, не редкость. Парк действительно очень популярен среди молодёжи, здесь круглый год много посетителей, ведь зимой в парке работает каток. Однако у популярности есть и оборотная сторона. Время от времени здесь собираются компании, целью которых является скорее хулиганство, чем занятие спортом. Такая ситуация не может продолжаться, нарушения порядка нужно взять под контроль.

В мае мы установили в спортивном парке Вильде дополнительные камеры видеонаблюдения, так что уже сейчас полиция более тщательнее наблюдает за происходящим там. Однако опыт прошедшего года с охранной фирмой доказал, что присутствие охранного патруля оказывает значительно более сильное влияние. Команда USS Security AS будет патрулировать в наших парках все лето, при необходимости мы продлим договор и на осень. Все это в интересах безопасности всех нас и всего Мустамяэ в целом”, — рассказал старейшина района.