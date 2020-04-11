11.04.2020, 13:15

"Терпение будет вознаграждено!" Правительство Эстонии призывает отдыхать в узком семейном кругу

 (9)
EST 14
VÕIMLEMINE
VÕIMLEMINEFoto: Karin Kaljuläte

Правительство Эстонской Республики в Facebook призывает всех эстоноземельцев во время выходных отдыхать в узком семейном кругу.

"На улице теплеет и так хочется немножко расслабиться! Но нужно помнить о том, что если сейчас под влиянием длинных выходных мы забудем о мерах предосторожности, то это может аукнуться нам в будущем.

Отдыхаем, но только в узком семейном кругу! Избегаем походов в гости даже к близким родственникам, не заходим в магазины, в том числе садовые, если на парковке много машин!

Давайте помнить о людях, кто из-за коронавируса должен отказаться от выходных, кто потерял работу или часть зарплаты и очень надеется, что ему удастся продержаться до конца действия ограничительных мер. Наше терпение непременно будет вознаграждено!" — значится в призыве правительства.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.


Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
Читайте также: