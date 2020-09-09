Термокамеры в школах и визиры на учителях: Таллинн принимает дополнительные меры по защите от коронавируса

По словам мэра Таллинна Михаила Кылварта, в связи с ростом количества зараженных, городу нужно реагировать уже сейчас.

”Нынешние превентивные меры заключаются в том, что мы не устанавливаем для горожан ограничений, но регулируем, в первую очередь, организацию работы в городской системе и подведомственных учреждениях, — сказал Михаил Кылварт. — Дополнительные меры мы применяем для того, чтобы не пришлось закрывать школы, детские сады и т.д. Цель города — сделать все возможное ради того, чтобы в школах и детских садах не прерывалось контактное обучение. В этом большую роль играют родители, которых просим следить за тем, чтобы больной ребенок не ходил в школу или детский сад. Также родители должны быть готовы к тому, что без предварительной договоренности их не пустят в учебное заведение”.

В качестве профилактической меры в сентябре в школах установят термокамеры и будут применять правило рассредоточения учеников. Поначалу метод рассредоточения будет применяться начиная с восьмых классов, но каждая школа разработает свой порядок действия этой системы, чтобы максимально оперативно ее применить.

Для уменьшения контактов будет использована схема гибкой организации учебного процесса, например, вход из разных дверей, гибкий подход ко времени начала учебного дня и планированию школьных перемен, в том числе перерыва на обед, а также внедрение уроков на свежем воздухе. Учебный процесс, по возможности, будет проходить по принципу ”родного класса”. Учителя в школах должны носить защитные визиры.

Во избежание непосредственных контактов в детских садах первой ступени принимать и передавать родителям детей будут на улице. Педагоги, которые принимают детей и общаются с родителями, будут использовать в качестве средства личной защиты визиры. Детские сады работают по принципу одной группы, чтобы избежать прямых контактов между остальными группами.

Ежедневное оказание социальных услуг продолжится, но получающие их клиенты пройдут проверку здоровья. Прием новых клиентов продолжится, но они также пройдут контроль здоровья. По возможности, консультации будут проводиться без прямого контакта, то есть с помощью средств связи. В социальных и учреждениях по уходу применяется требование рассредоточения, по возможности, посещения будут проводиться на открытом воздухе с применением мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции (ограничение числа посетителей, использование средств индивидуальной защиты, заполнение декларации о здоровье). Социальные работники, занимающиеся домашними визитами, а также остальные сотрудники, оказывающие услуги, требующие непосредственного прямого контакта, выполняют свою работу за пределами учреждения также используя средства личной защиты.