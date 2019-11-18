Теплу конец: к выходным сильно похолодает и даже выпадет снег

По данным pogoda.ee, сегодня днем облачно с прояснениями, местами пройдёт небольшой дождь. В утренние часы кое-где сохранится туман. Ветер восточный, юго-восточный 4-10, после обеда на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 5..9°С.

Вторник, 19.11:

Ночью: В основном облачно. Местами небольшой дождь, во многих местах образуется туман. Ветер юго-восточный 4-10, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 3..8°С.

Днем: Облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Утром кое-где сохранится туман. Ветер юго-восточный, южный 4-10, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 5..9°С.

Среда, 20.11:

Ночью: Облачно с прояснениями. Местами возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный, южный 3-8, в начале ночи на побережье порывы до 13 м/с. Температура воздуха 2..7°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный, южный 3-8 м/с. Температура воздуха 5..8°С.

Четверг, 21.11:

Ночью: Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-восточный 5-10, на побережье порывы до 14 м/с. Температура воздуха 1..6°С.

Днем: Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-восточный 5-10, на побережье порывы до 14 м/с. Температура воздуха 3..7°С.

Пятница, 22.11:

Ночью: Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-восточный 5-10, на побережье порывы до 14 м/с. Температура воздуха -2..+3, на островах до +5°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами возможны небольшие осадки. Ветер юго-восточный 5-10, на побережье порывы до 14 м/с. Температура воздуха -2..+3, на островах до +5°С.