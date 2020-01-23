Теплая зима и интенсивное движение на дорогах убивают тысячи диких животных

Теплые зимы увеличили численность косуль, а так как одновременно растет и интенсивность движения на шоссе, то происходит больше ДТП с участием диких животных. В прошлом году было зафиксировано 4885 подобных ДТП — на одну десятую больше, чем годом ранее.

Сезон охоты на косуль начинается 1 июня и длятся до 31 января. Летом можно отстреливать лишь молодых или старых и больных особей.

Европейская косуля (Capreolus capreolus) — самое распространенное в Евразии животное семейства оленевых. В Эстонии ее численность оценивается в 200 000 особей. В поисках еды эти животные активно перемещаются по местности.

Чаще всего косули выходят на дороги рано утром или поздно вечером, что подтверждает статистика ДТП, но их можно там увидеть и в полдень. На островах и в малонаселенных пунктах они передвигаются открыто в любое время дня.

Если косуля попадает под машину, то она либо погибает на месте, либо уже после в лесу из-за полученных травм, потери крови и голода.