"Теперь все потащат своих детей к бабушкам. Умно придумали" Комментаторы RusDelfi высказались о локдауне

Орфография и пунктуация авторов сохранены.

Саня

Ипотеку как платить?

V

А как работать в больнице??? Если сады закрывают!!! Или у нас мед.работкив нет детей?

Герман

Наконец то. Давно пора.

Корона

Коронавирус открыл ящик Пандоры борьбы правительства с собственным населением. Это кошмар. Это апокалипсис.

13

Как будто это поможет

Сергей

Как насчёт строительных магазинов?

R

Все правительство в отставку!

RealToivo

Компенсации где? Хорошо устроились. Под шумок решили провернуть

Ирина

Неужели не понятно, это ничего не поможет, если открыты границы. Сколько к нам приезжает людей с Украины? Их никто не проверяет. А там ведь пик вируса.

Хельме

Спаси страну!

Чомбе

Деньги можно найти. Прекратить финансировать оборону страны 700 млн в год.

Петя

А кто-то на прошлой неделе Михаилу рекомендовал не лезть не своё дело.

Леха

А как же 9 мая?

Алекс

У правительства совсем крыша уехала и ее уже не восстановить

Грач

А денег как обычно не дадут. Зачем нам малый бизнес...

Босс

Давно пора закрыть спортзалы было, я в нем и подхватил.

Михкель

Опять спортзалы закрыли. Сколько можно издеваться.

Да уж

Теперь все потащат своих детей к бабушкам. Умно придумали. А медики у нас вообще все бездетные. Не повезло у кого кредиты, да и сокращения сейчас будут и много банкротств будет

Фикса

Мне повезло, операцию успели ещё осенью сделать

Харли

Молодцы, давно нужно было это сделать.

Гражданин

Я одного не могу понять, как жить людям? Они вот так просто однобоко закрывают всё, тысячи людей остаются без дохода. Где поддержка налогоплательщикам?

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!