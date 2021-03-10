"Теперь все потащат своих детей к бабушкам. Умно придумали" Комментаторы RusDelfi высказались о локдауне(31)
С четверга в Эстонии будет введен локдаун — закроются кафе, магазины и школы. Читайте, что думают об этом комментаторы RusDelfi.
С четверга в Эстонии будет введен локдаун — закроются кафе, магазины и школы. Читайте, что думают об этом комментаторы RusDelfi.
Орфография и пунктуация авторов сохранены.
Саня
Ипотеку как платить?
V
А как работать в больнице??? Если сады закрывают!!! Или у нас мед.работкив нет детей?
Герман
Наконец то. Давно пора.
Корона
Коронавирус открыл ящик Пандоры борьбы правительства с собственным населением. Это кошмар. Это апокалипсис.
13
Как будто это поможет
Сергей
Как насчёт строительных магазинов?
R
Все правительство в отставку!
RealToivo
Компенсации где? Хорошо устроились. Под шумок решили провернуть
Ирина
Неужели не понятно, это ничего не поможет, если открыты границы. Сколько к нам приезжает людей с Украины? Их никто не проверяет. А там ведь пик вируса.
Хельме
Спаси страну!
Чомбе
Деньги можно найти. Прекратить финансировать оборону страны 700 млн в год.
Петя
А кто-то на прошлой неделе Михаилу рекомендовал не лезть не своё дело.
Леха
А как же 9 мая?
Алекс
У правительства совсем крыша уехала и ее уже не восстановить
Грач
А денег как обычно не дадут. Зачем нам малый бизнес...
Босс
Давно пора закрыть спортзалы было, я в нем и подхватил.
Михкель
Опять спортзалы закрыли. Сколько можно издеваться.
Да уж
Теперь все потащат своих детей к бабушкам. Умно придумали. А медики у нас вообще все бездетные. Не повезло у кого кредиты, да и сокращения сейчас будут и много банкротств будет
Фикса
Мне повезло, операцию успели ещё осенью сделать
Харли
Молодцы, давно нужно было это сделать.
Гражданин
Я одного не могу понять, как жить людям? Они вот так просто однобоко закрывают всё, тысячи людей остаются без дохода. Где поддержка налогоплательщикам?
Все актуальные новости от RusDelfi можно прочитать в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
iLTW назвал лучшего керри в СНГ в Dota 2
Подслушивают? Откуда берется эхо при разговоре по телефону
Эксперт рассказал, чего нельзя делать при встрече с волками
«За женскую сборную СССР выставляли мужчин. Мы-то знали»