09.06.2019, 20:43

Теперь вход по билетам: карьер Румму официально открыт для отдыхающих

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rus.delfi.ee
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Rammsteini muusikavideo võtted Rummus
Rammsteini muusikavideo võtted RummusFoto: Karli Saul

Расположенный в северо-западной части Харьюского уезда карьер годами боролся с пробиравшимися в него без разрешения туристами, любителями прыгать в воду, невзирая на риск, а также с мусором. В этом году основные проблемы решены и достопримечательность снова готова принимать посетителей, сообщает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

Теперь все входы в развалины закрыли решетками, которые, по словам администратора территории карьера Эрики Билтсе, — временное решение.

Если карьер будет приносить достаточный доход и удастся привлечь европейские средства, то есть надежда сохранить развалины и привести их в порядок.

Средства на улучшение территории в основном планируется собрать за счет продажи билетов в карьер, которые сейчас стоят 3 евро.

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