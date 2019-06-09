Теперь вход по билетам: карьер Румму официально открыт для отдыхающих

Теперь все входы в развалины закрыли решетками, которые, по словам администратора территории карьера Эрики Билтсе, — временное решение.

Если карьер будет приносить достаточный доход и удастся привлечь европейские средства, то есть надежда сохранить развалины и привести их в порядок.

Средства на улучшение территории в основном планируется собрать за счет продажи билетов в карьер, которые сейчас стоят 3 евро.