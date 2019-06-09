Теперь вход по билетам: карьер Румму официально открыт для отдыхающих

Расположенный в северо-западной части Харьюского уезда карьер годами боролся с пробиравшимися в него без разрешения туристами, любителями прыгать в воду, невзирая на риск, а также с мусором. В этом году основные проблемы решены и достопримечательность снова готова принимать посетителей, сообщает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".
Теперь все входы в развалины закрыли решетками, которые, по словам администратора территории карьера Эрики Билтсе, — временное решение.
Если карьер будет приносить достаточный доход и удастся привлечь европейские средства, то есть надежда сохранить развалины и привести их в порядок.
Средства на улучшение территории в основном планируется собрать за счет продажи билетов в карьер, которые сейчас стоят 3 евро.
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