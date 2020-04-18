Теперь в общих собраниях можно будет участвовать удаленно

”Хотя использование дигитальных средств является особенно важным именно сейчас, предлагаемые законопроектом решения предназначены для использования и после отмены особого положения”, — сказал министр юстиции Райво Аэг.

Согласно законопроекту Министерства юстиции, Закон об Общей части Гражданского кодекса будет дополнен положением, которое позволяет участвовать в собрании органа юридического лица, используя электронные средства.

Объединение не должно предусматривать такую возможность в своём уставе, однако с помощью устава можно уточнить условия участия.

Окончательный выбор и решение о том, как проводить собрание, принимает лицо, к полномочиям которого относится организация собрания, также и после возможного изменения в законе. Это означает, что хотя закон предоставляет возможность использовать электронные средства, каждый участник не может отдельно потребовать такую возможность.

Согласно действующему праву, использование электронных возможностей для организации собраний и принятия решений существенно отличается среди юридических лиц. В определенной степени соответствующие возможности есть у обществ с ограниченной ответственностью и акционерных обществ, однако практически отсутствуют у некоммерческих объединений, коммерческих кооперативов, целевых учреждений и квартирных товариществ.

Министр также добавил, что, поскольку для большинства юридических лиц приближается срок представления отчётов за хозяйственный год, важно, чтобы изменение в законе могло вступить в силу раньше.

Цель законопроекта состоит в том, чтобы обеспечить возможность участвовать во всех собраниях юридических лиц, используя электронные средства, а также принимать решения в письменном виде без проведения собрания и упростить некоторые другие действия.

Например, законопроект также содержит изменение, позволяющее некоммерческим объединениям в дальнейшем представить регистратору копию списка участников собрания. Согласно действующему праву, оригинал списка следует представить (отправить по почте) и в том случае, если само заявление о внесении записи представляется в электронном виде.