18.04.2020, 18:10

Теперь в общих собраниях можно будет участвовать удаленно


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No mida hakata peale kaaslasega, kelle ainus meelelahutus on arvutist autovideoid vaadata?
No mida hakata peale kaaslasega, kelle ainus meelelahutus on arvutist autovideoid vaadata?Foto: Mana Kaasik

Правительство одобрило законопроект Министерства юстиции, который расширяет возможности принятия решений всеми органами управления юридического лица, без необходимости физического присутствия на собрании.

”Хотя использование дигитальных средств является особенно важным именно сейчас, предлагаемые законопроектом решения предназначены для использования и после отмены особого положения”, — сказал министр юстиции Райво Аэг.

Согласно законопроекту Министерства юстиции, Закон об Общей части Гражданского кодекса будет дополнен положением, которое позволяет участвовать в собрании органа юридического лица, используя электронные средства.

Объединение не должно предусматривать такую возможность в своём уставе, однако с помощью устава можно уточнить условия участия.

Окончательный выбор и решение о том, как проводить собрание, принимает лицо, к полномочиям которого относится организация собрания, также и после возможного изменения в законе. Это означает, что хотя закон предоставляет возможность использовать электронные средства, каждый участник не может отдельно потребовать такую возможность.

Согласно действующему праву, использование электронных возможностей для организации собраний и принятия решений существенно отличается среди юридических лиц. В определенной степени соответствующие возможности есть у обществ с ограниченной ответственностью и акционерных обществ, однако практически отсутствуют у некоммерческих объединений, коммерческих кооперативов, целевых учреждений и квартирных товариществ.

Министр также добавил, что, поскольку для большинства юридических лиц приближается срок представления отчётов за хозяйственный год, важно, чтобы изменение в законе могло вступить в силу раньше.

Цель законопроекта состоит в том, чтобы обеспечить возможность участвовать во всех собраниях юридических лиц, используя электронные средства, а также принимать решения в письменном виде без проведения собрания и упростить некоторые другие действия.

Например, законопроект также содержит изменение, позволяющее некоммерческим объединениям в дальнейшем представить регистратору копию списка участников собрания. Согласно действующему праву, оригинал списка следует представить (отправить по почте) и в том случае, если само заявление о внесении записи представляется в электронном виде.

Некоторые организации (Адвокатура Эстонии, акционерное общество Nasdaq Tallinn, некоммерческое объединение ”FinanceEstonia”, Союз страховых обществ Эстонии, Эстонская ассоциация частного и венчурного капитала, нотариальная палата) в своем совместном обращении к правовой комиссии Рийгикогу и Министерству юстиции обратили внимание на необходимость быстрого расширения возможностей принятия решений.

При разработке законопроекта и составлении пояснительной записки были приняты во внимание предложения по проекту и пояснительной записке, подготовленные рабочей группой по пересмотру корпоративного права, организованной Министерством юстиции.

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