Теперь в Эстонии можно получить наностепень

По словам канцлера EBS Марта Хабакука, наностепень магистерского уровня — это первый шаг в переходе к формату непрерывного обучения: ”Цель учащегося по программе наностепени — за 4-5 месяцев улучшить знания и расширить свою профессиональную сеть. Интенсивные короткие курсы и индивидуальное онлайн-обучение недостаточно эффективны для изменения поведения и создания новых профессиональных сетей”.

Отличие наностепени от других направленных на повышение квалификации видов обучения заключается в том, что для получения наностепени объемом 15 предметных пунктов студент проходит часть программы магистерского обучения. В зависимости от учебной программы студент может выбрать конкретное число наностепеней.

В подготовленном Государственной канцелярией рабочем материале стратегии ”Эстония 2035” говорится, что внедрение гибкого обучения в течение всей жизни является важной основой образования будущего: ”Постоянное самосовершенствование и адаптация к потребностям рынка труда помогают снизить риск безработицы, сократить неравенство и социальный разрыв в обществе. Хотя в Эстонии сегодня в непрерывном обучении участвует уже значительное количество людей, необходимо уделять больше внимания обеспечению различных гибких решений (например, наностепеням, более коротким и гибким учебным программам и т. п.), как в высшем, так и в профессиональном образовании”.

Академический проректор EBS Маарья Мурумяги отметила, что цель наностепеней магистерского уровня заключается именно в том, чтобы обеспечить возможность гибкого обучения в соответствии с фактическими потребностями студента или его работодателя. ”Общество меняется быстро и зачастую неожиданно. Поэтому работодатель и работник должны быть способны реагировать немедленно и целенаправленно. Наностепени позволяют достичь такого эффекта лучше, чем обычное двухлетнее уровневое обучение или краткие курсы”, — сказала Мурумяги.

”Эстония действительно обладает имиджем страны стартапов, но взгляд на экономику в целом дает понять, что нам требуется все больше руководителей и специалистов с амбициями роста. Для этого в экономическом и бизнес-образовании необходимо связать в единое целое управление, технологии и предпринимательство. В течение следующего десятилетия изменятся профили примерно половины рабочих мест, а давление на необходимость переподготовки и повышения квалификации будет больше, чем когда-либо — вне зависимости от того, являетесь вы специалистом или менеджером”, — добавил проректор EBS по развитию бизнеса и международному сотрудничеству Тоомас Даннеберг.