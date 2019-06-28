Теперь уже официально! Смотрите, как и когда перекроют Лаагна теэ

”Команда режиссера Нолана в течение длительных консультаций согласились с потребностями и ограничениями, выдвинутыми городскими властями, и мы пришли к рабочему решению, — сказал мэр Таллинна Михаил Кылварт. — Определенные неудобства для участников движения сохранятся, однако поскольку съемки будут проходить в июле и в течение сжатого периода, то можно отметить, что в сравнении с первоначальными запросами нам удалось эти неудобства минимизировать”.

Период съемок начнется с 10 июля и продлится до 21 июля. Движение для всех видов транспорта будет обеспечено в полном объеме по понедельникам и вторникам, в том числе движение должно сохраняться и по мостам, пересекающим Лаагна, за исключением пятиминутных ограничений, связанных с обеспечением безопасности во время пролета вертолета.

По средам, четвергам и пятницам сохранится возможность проезда в часы пик: по утрам, с 5 до 10 часов, по направлению из Ласнамяэ в центр города, вечером, с 15:30 и до 4 часов утра — в обратном направлении. На выходных движение по каналу Лаагна будет закрыто.

Для оперативного транспорта проезд по каналу Лаагна будет обеспечен в течение всего съемочного периода.