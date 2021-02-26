Теперь из белых посылочных автоматов Smartpost можно отправлять посылки

”С осени прошлого года мы установили по всей Эстонии 40 новых белых посылочных автоматов, которые являются первыми подобными автоматами в Эстонии, поскольку не имеют центральной консоли, то есть на дверце каждой ячейки имеется свой замок с PIN-клавиатурой. Это значит, что из одного посылочного автомата одновременно могут вынимать посылки несколько человек, не образуя очереди, тем самым получение посылок стало быстрее и удобнее”, — объяснил руководитель подразделения по доставке посылок Itella Estonia OÜ Рауно Паррас. Много новых посылочных автоматов установлено в ранее не покрытых сетью регионах, таких как Кадрина, Кунда, Килинги-Нымме, Ярваканди, Синди и т. д.

Первоначально из новейших посылочных автоматов можно было только получать посылки, чтобы обеспечить качественный сервис для клиентов. ”При выведении на рынок автоматов с новейшим решением нашей целью было наладить все системы для безупречной работы. Поскольку на сегодняшний день получение посылок происходит без сбоев, мы активировали также отправку посылок”, — рассказал Паррас.

Чтобы было удобнее и по времени не затратно, оформлять отправку посылок в белых посылочных автоматах можно только через интернет-среду самообслуживания my.smartpost.ee. ”Всё чаще рекомендуют оформлять посылки через интернет, поэтому мы создали удобную для клиента среду самообслуживания Smartpost, где можно предварительно оформить отправку посылок и таким образом ещё больше ускорить их отправку. В случае с посылочными автоматами потребители ценят именно скорость и удобство”, — объяснил Паррас. Если клиент отправляет из белого посылочного автомата посылку, то чтобы обеспечить в желаемом месте свободную ячейку для отправления, он бронирует ее в самообслуживании и получает код дверцы для ее открытия. Важно иметь в виду, что код дверцы действует с момента оформления посылки до 23:59 следующего дня в доступных 24/7 почтовых автоматах (магазины Prisma, посылочные домики). В тех автоматах, которые находятся в магазинах или в торговых центрах, код можно использовать до закрытия центра на следующий день.