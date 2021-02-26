Теперь из белых посылочных автоматов Smartpost можно отправлять посылки
Если ранее можно было только заказывать посылки в новейшие белые посылочные автоматы, то теперь из них можно отправлять посылки.
Если ранее можно было только заказывать посылки в новейшие белые посылочные автоматы, то теперь из них можно отправлять посылки.
”С осени прошлого года мы установили по всей Эстонии 40 новых белых посылочных автоматов, которые являются первыми подобными автоматами в Эстонии, поскольку не имеют центральной консоли, то есть на дверце каждой ячейки имеется свой замок с PIN-клавиатурой. Это значит, что из одного посылочного автомата одновременно могут вынимать посылки несколько человек, не образуя очереди, тем самым получение посылок стало быстрее и удобнее”, — объяснил руководитель подразделения по доставке посылок Itella Estonia OÜ Рауно Паррас. Много новых посылочных автоматов установлено в ранее не покрытых сетью регионах, таких как Кадрина, Кунда, Килинги-Нымме, Ярваканди, Синди и т. д.
Первоначально из новейших посылочных автоматов можно было только получать посылки, чтобы обеспечить качественный сервис для клиентов. ”При выведении на рынок автоматов с новейшим решением нашей целью было наладить все системы для безупречной работы. Поскольку на сегодняшний день получение посылок происходит без сбоев, мы активировали также отправку посылок”, — рассказал Паррас.
Чтобы было удобнее и по времени не затратно, оформлять отправку посылок в белых посылочных автоматах можно только через интернет-среду самообслуживания my.smartpost.ee. ”Всё чаще рекомендуют оформлять посылки через интернет, поэтому мы создали удобную для клиента среду самообслуживания Smartpost, где можно предварительно оформить отправку посылок и таким образом ещё больше ускорить их отправку. В случае с посылочными автоматами потребители ценят именно скорость и удобство”, — объяснил Паррас. Если клиент отправляет из белого посылочного автомата посылку, то чтобы обеспечить в желаемом месте свободную ячейку для отправления, он бронирует ее в самообслуживании и получает код дверцы для ее открытия. Важно иметь в виду, что код дверцы действует с момента оформления посылки до 23:59 следующего дня в доступных 24/7 почтовых автоматах (магазины Prisma, посылочные домики). В тех автоматах, которые находятся в магазинах или в торговых центрах, код можно использовать до закрытия центра на следующий день.
Кроме того, теперь можно отправлять посылки в Латвию и Литву как из белых, так и из синих посылочных автоматов. ”Цель — предоставить возможность быстрой и удобной пересылки посылок для потребителей Эстонии в самые важные соседние страны, то есть Финляндию, Латвию и Литву. Поскольку обмен посылками между Эстонией и Финляндией хорошо себя зарекомендовал, мы расширяем деятельность также в направлении южных соседей”, — рассказал Паррас. Посылки в Латвию и Литву также следует оформлять в интернет-среде самообслуживания my.smartpost.ee.
Сейчас у Smartpost свыше 178 посылочных терминалов по всей Эстонии. Точное месторасположение белых посылочных терминалов можно посмотреть здесь.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Фигуристка Тарасова увела мужа у беременной двойней теннисистки
Чернобыльские коровы не перестают удивлять ученых
Ни в коем случае не покупайте эти сувениры в Турции
Японцы отравят на свалку часть вакцины Pfizer: причина