Теперь и в столичном Кристийне можно насладиться катанием на коньках

”Мы и в прошлые годы заливали каток на баскетбольной площадке в парке Ряэгу. Размеры его невелики, но местным жителям он очень нравится. Как маленькие, так и большие любители коньков обрадовались, что больше не придется отправляться в другие районы, чтобы покататься на льду”, — сказал старейшина Кристийне Яанус Рийбе, добавив, что в ближайшее время планируется устроить еще несколько катков.

”Мы уже выбрали несколько мест, и можно лишь надеяться, что погода продолжит нам благоволить. Стараемся со своей стороны создавать дополнительные возможности для того, чтобы люди двигались больше на свежем воздухе и получали радость от настоящей зимы. Движение на воздухе укрепляет здоровье, что является крайне важным как в нынешней ситуации, так и конечно, в более общем смысле”.

Управа Кристийне