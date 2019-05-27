Теперь и в Эстонии. Популярная во всем мире сеть быстрого питания ищет работников

Объявление сообщает, что KFC в этом году открывает в Эстонии свои первые рестораны, идет поиск руководителей ресторанов, их помощников, старших смен. От них требуется хорошее знание языка, опыт работы в предприятиях общественного питания, и тп. Предлагаемые зарплаты в объявлении не указываются.

Пару месяцев назад исполнительный директор Apollo Group Маури Добрек сказал, что рестораны KFC за несколько лет хорошо себя зарекомендовали в Латвии и Литве. У наших соседей ресторан был открыт 3,5 года назад, а в Литве три ресторана сети KFC успешно работают уже 5 лет.

"В Эстонии компания Apollo Group намерена открыть первый ресторан уже в начале июня, а затем продолжить активное расширение. В общей сложности в трех странах Балтии в ресторанах данной сети работу получат 300 — 400 человек”, — сообщил Дорбек.