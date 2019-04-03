Теперь до 110 км/ч. На дорогах Эстонии начали вводить летний скоростной режим(2)
Департамент шоссейных дорог в среду, 3 апреля, приступил к повышению максимально разрешенной скорости на государственных шоссе с разделительной полосой.
Департамент шоссейных дорог в среду, 3 апреля, приступил к повышению максимально разрешенной скорости на государственных шоссе с разделительной полосой.
В этом году летний скоростной режим с предельной скоростью 110 км/ч будет действовать на автомагистралях общей протяженностью 145 км, а ограничение 100 км/ч — на дорогах протяженностью 21 км, передает rus.err.ee сообщение ведомства.
В этом году, как и годом ранее, максимально разрешенную скорость повысят на четырехполосных автомагистралях и на дорогах с разделительной полосой по типу 2+1, на двухполосных дорогах максимально разрешенной скоростью останется 90 км/ч.
Власти советуют водителям учитывать погодные условия и выбирать скорость с умом.
"Максимально допустимая скорость — это возможность, а не обязанность", — подчеркивают чиновники.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.