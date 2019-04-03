Теперь до 110 км/ч. На дорогах Эстонии начали вводить летний скоростной режим

В этом году летний скоростной режим с предельной скоростью 110 км/ч будет действовать на автомагистралях общей протяженностью 145 км, а ограничение 100 км/ч — на дорогах протяженностью 21 км, передает rus.err.ee сообщение ведомства.

В этом году, как и годом ранее, максимально разрешенную скорость повысят на четырехполосных автомагистралях и на дорогах с разделительной полосой по типу 2+1, на двухполосных дорогах максимально разрешенной скоростью останется 90 км/ч.

Власти советуют водителям учитывать погодные условия и выбирать скорость с умом.

"Максимально допустимая скорость — это возможность, а не обязанность", — подчеркивают чиновники.