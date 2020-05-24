ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА | Пандемия коронавируса пробудила интерес жителей Эстонии к 5G

Как подтвердил начальник службы обслуживания частот TTJA Эрко Кулу, департамент получает от граждан довольно много касающихся сети 5G запросов, и в период чрезвычайного положения число таких запросов возросло.

"Особенно много было в период ЧП вызванных COVID19 запросов, где люди были обеспокоены всяческими невидимыми угрозами, и это, учитывая ситуацию, понятно. К сегодняшнему дню таких запросов стало меньше. Как правило, людей интересовало - есть ли в Эстонии мачты 5G и где они находятся", - сказал Кулу порталу Geenius.

В отличие от распространяющейся в социальных сетях информации, пресс-секретарь компании Elisa заверил, что во время чрезвычайного положения Elisa не установила ни одной антенны или мачты для сети 5G. Аналогичный ответ пришел и от фирмы Tele2, руководитель технологического отдела которой Танель Сарри отметил, что люди в последнее время просто стали больше замечать вокруг себя антенны.

Как мы уже сообщали, в среде эстонских пользователей Facebook ходят фантастические теории, касающиеся причин возникновения и распространения нового китайского коронавируса.

Некоторые уверены, что за вирусом Covid-19 стоит не болезнь, распространяющаяся воздушно-капельным путем, а технологический терроризм против человечества и заговор, целью которого является скрыть влияние нового поколения мобильной связи 5G на здоровье человека.

В обоснование этой теории заговора , что активно распространяется именно там, где недавно была активирована в полном объеме связь 5G с частотой 60GH.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee!

за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!