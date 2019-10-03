03.10.2019, 12:50

”Температура подскочила до 40 градусов и вскоре я впала в кому”. Женщина рассказала, как пережила листериоз

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Лий Саммлер
Лий Саммлер
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”Температура подскочила до 40 градусов и вскоре я впала в кому”. Женщина рассказала, как пережила листериоз
Kadri Tähe ei uskunud kordagi, et haigus võitjaks jääb.Ago Tammik

”Я думала: когда это, наконец, закончится?” — вспоминает Кадри Тяхе, как лежала в хлеву и бык все сильнее прижимал ее к полу. Это было лишь начало длинного пути, который ей пришлось пройти, пишет Maaleht.

Под новый год исполнится девять лет с того момента, как на фермера из Пярнумаа Кадри Тяхе в хлеву напал молодой бык. Пятью днями позже у женщины диагностировали листериоз, а еще через десять дней она впала в кому.

”Бык повалил меня в навоз. На голове у меня уже до этого была рана, так что, скорее всего, оттуда все и началось”, — рассказывает она.

В отделении экстренной медицины, куда коллеги отвезли женщину после инцидента, ничего существенного, кроме синяков и кровоподтеков, не обнаружили. Через несколько дней Кадри вернулась на работу и все было нормально, за исключением того, что она несколько раз упала.

Утро 5 января также было обычным, только сильно болела голова. Потом поднялась температура и за пару часов достигла отметки в 40 градусов. Скорая доставила Кадри в Пярнускую больницу, где врачи диагностировали менингит, вызванный листериозом.

”Сначала меня лечили в Пярну, но сама я этого не помню”, — продолжает женщина. На пятый день она впала в кому и была перевезена в Тарту.

Поскольку внутричерепное давление было слишком высоким, врачи решили просверлить в черепе отверстие и выпустить часть жидкости. Состояние Кадри было настолько тяжелым, что канюлю для антибиотика пришлось ставить прямо в артерию.

”Того, как я вышла из комы, я особо не помню… Я открыла глаза и увидела, что стены другие. Сначала не поняла, где я”.

Далее Кадри отправили обратно в Пярну, где выяснилось, что под воздействием сильных антибиотиков у нее отказали почки. ”Мне повезло: в это время в Пярну приехала эндокринолог из Таллинна Мерике Йыгисте. Она увидела мое состояние и отправила в столицу, где врачи вновь запустили мои внутренние органы”.

Когда самочувствие улучшилось, врачи разрешили Кадри встать и походить. ”Но выяснилось, что я не могу..Ходить заново я училась тоже в Таллинне”.

После столицы лечение продолжилось в Пярну и несколько лет нужно было проходить проверки. Головные боли — порой очень сильные — сохранились до сих пор.

”Врачи сказали, что мне нужно научиться жить с этим, так как травмы были очень серьезные. Сейчас я и сама думаю, что до определенной черты к боли можно привыкнуть”, — отмечает женщина. Она говорит, что о самом худшем исходе не думала даже когда боли были невыносимыми. ”Моя мать дожила до 93 лет, тети тоже умерли в возрасте за 90!”, — говорит Кадри.

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