Темный лес, встреча с волком, блуждание по болоту: как обвиненный в педофилии француз сбежал из России в Эстонию

Работавший в Иркутске Барберо верит, что он стал жертвой политических преследований, потому что дружил с мэром, который входил в число политических противников Путина.

Испытания француза начались пять лет назад, когда его жестоко избили, его компьютер взломали и находившиеся там фотографии выставили в интернет. На одной из них он был со своей дочерью в ванне, поэтому начались разговоры, что он педофил.

Он больше двух месяцев провел за решеткой и затем был помещен в психиатрическую больницу. Освободившись, он должен был находиться под домашним арестом, но сбежал в посольство Франции в Москве, где скрывался больше года так же, как Джулиан Ассанж в посольстве Эквадора в Лондоне.

Осенью 2017-го Барберо сбежал на Запад. Он пришел через юго-восточную границу Эстонии. В книге француз описывает, что помощники дали ему фальшивый паспорт, по которому он был каким-то Ландовом из Женевы.