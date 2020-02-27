27.02.2020, 11:15

Темный лес, встреча с волком, блуждание по болоту: как обвиненный в педофилии француз сбежал из России в Эстонию

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Eesti Ekspress
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Темный лес, встреча с волком, блуждание по болоту: как обвиненный в педофилии француз сбежал из России в Эстонию
Foto: LOIC VENANCE/AFP/SCANPIX

Во Франции в середине февраля вышла книга "Dans les geôles de Sibérie" (в переводе: "В тюрьмах Сибири"), где руководивший французским культурным центром и обвиненный в педофилии Йоанн Барберо вспоминает свое богатое приключениями бегство из России на Запад. Он сделал это через Эстонию, пишет Eesti Ekspress.

Работавший в Иркутске Барберо верит, что он стал жертвой политических преследований, потому что дружил с мэром, который входил в число политических противников Путина.

Испытания француза начались пять лет назад, когда его жестоко избили, его компьютер взломали и находившиеся там фотографии выставили в интернет. На одной из них он был со своей дочерью в ванне, поэтому начались разговоры, что он педофил.

Он больше двух месяцев провел за решеткой и затем был помещен в психиатрическую больницу. Освободившись, он должен был находиться под домашним арестом, но сбежал в посольство Франции в Москве, где скрывался больше года так же, как Джулиан Ассанж в посольстве Эквадора в Лондоне.

Осенью 2017-го Барберо сбежал на Запад. Он пришел через юго-восточную границу Эстонии. В книге француз описывает, что помощники дали ему фальшивый паспорт, по которому он был каким-то Ландовом из Женевы.

Он начал путь к границе из домика поблизости от Пскова.

Чтобы добраться до границы, ушло десять часов. Он двигался ночью через темный лес, используя для освещения нож со встроенным фонариком. В конце концов он потерял и его. В лесу он встретил большого волка, но не испугался его, потому что свобода была важнее. В конце пути француз заблудился в болоте и блуждал между трясинами. В конце концов он добрался до деревянной пограничной вышки. К счастью, она была пуста.

После встречи с эстонской погранохраной его отпустили на родину.

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