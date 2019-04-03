03.04.2019, 19:43

Темные глубины всемирной паутины, где люди признаются в убийствах и педофилии, а молодежь отдаляется от общества и радикализируется

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Йоозеп Тикс
Йоозеп Тикс
EST
Темные глубины всемирной паутины, где люди признаются в убийствах и педофилии, а молодежь отдаляется от общества и радикализируется
Doomerite sümbol, kurva näoga suitsetav mees, on melanhoolse ja maailmast irdunud noore arhetüüp.Allikas: internet, 8chan

”Добро пожаловать в 8chan, в самую темную глубину интернета”, — приветствует пользователей, в том числе эстонских, международный форум, пишет Eesti Päevaleht.

”Дикий Запад” мирового интернета не контролируется ни одной силой. Десятки каналов — 4chan, 8chan, Reddit, Discord и другие — открыты для всех желающих общаться и закрыты для каких-либо правил. По сравнению с практически абсолютной свободой этих интернет-сообществ, комментаторская среда Delfi может показаться райским уголком.

Брентон Таррант, убивший в Новой Зеландии полсотни человек, перед совершением преступления рассказал о своем намерении в 8chan, где другие пользователи его поддержали. Даже сейчас, спустя полмесяца после его задержания, здесь можно найти посты, в которых убийца преподносится как спаситель белой расы. Предположительно с подобными идеями сталкиваются тысячи молодых людей из Эстонии.

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