Telia предлагает на 100 % бесконтактные покупку, ремонт и возврат устройств

По словам руководителя товаров и финансирования Telia Eesti Максима Меламеда, предприятие за короткое время создало несколько новых решений, которые позволяют совершенно бесконтактно обрабатывать сделанные в интернет-магазине Telia покупки и связанные с ними дальнейшие процессы.

”Исходя из сегодняшнее особого положения и заботясь о благополучии наших клиентов и работников сотрудники Telia разработали новые разумные решения для того, чтобы еще больше упростить прежние процессы. Всего за четыре рабочих дня было создано решение, которое позволяет нашим клиентам при желании вернуть устройства, купленные в интернет-магазине Telia, бесконтактным образом через посылочные автоматы. Почтовые расходы при этом оплачивает Telia”, — разъяснил Меламед.

Это значит, что если клиент желает по какой-либо причине вернуть купленное в интернет-магазине Telia устройство, ему не придется для этого обращаться в представительство Telia — все необходимые операции можно осуществить через электронные каналы и посылочные автоматы. Единственным условием является то, что возвращаемое устройство должно помещаться в посылочную ячейку.

С конца марта Telia полностью бесконтактно предлагает услугу ”Выгодный обмен”, которая позволяет покупать в интернет-магазине Telia новое устройство со скидкой в размере стоимости старого. При этом можно, например, бесплатно и бесконтактно отправить свой старый телефон (даже неисправный) в Telia через подходящий клиенту посылочный автомат.

”Услуга ”Выгодный обмен” особенно удобна именно в сегодняшней ситуации, ведь для продажи старого телефона не нужно использовать порталы для объявлений и встречаться с потенциальными покупателями”, — сказал Меламед.

В период кризиса клиентам Telia неизменно помогают разработанные ранее услуги. Например, с помощью электронной услуги последующего обслуживания устройств можно отправить свой неисправный мобильный телефон в сервис через посылочный автомат. В случае услуги Страхования устройства Telia весь процесс рассмотрения ущерба также производится через электронные каналы, а подача заявления об ущербе и отправка поврежденного устройства в сервис происходит через самообслуживание Telia и посылочный автомат.