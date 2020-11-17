Телеведущий Пеэтер Выза — о своем опыте в политике: на Тоомпеа сидят психопаты!(5)
Известный телеведущий Пеэтер Выза, который когда-то являлся депутатом Рийгикогу вспоминает о своем опыте в эстонской политике.
Известный телеведущий Пеэтер Выза, который когда-то являлся депутатом Рийгикогу вспоминает о своем опыте в эстонской политике.
Телеведущий провел в Рийгикогу 4 года с 2011 по 2015. "Предприимчивому человеку проще в обычной жизни. Для меня это был ясный урок, что в политике одни психопаты, а я — творческий человек, то есть депрессивный маньяк, и в политику не гожусь", — говорит Выза.
"Еще тогда я чувствовал, что дело хорошим не кончится и кому-то наваляют в физическом плане. И вот видите — не знаю, наваляли ли Индреку Таранду, но потрепали уж точно. В политике сейчас интересные времена и поляризация идет полным ходом", — говорит ведущий, вспоминая тот случай, когда на Индрека Таранда напали сторонники EKRE на Тоомпеа.
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