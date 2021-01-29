Телепрограмма ”Новости Таллинна” снова появится в эфире

Ежевечерняя информационная программа на русском языке по-прежнему будет знакомить телезрителей с жизнью столицы и событиями общегосударственного значения, происходящими в Таллинне. Ведущие программы — уже знакомые телезрителям Вадим Малышкин и Екатерина Плехова.

Производством программы будет заниматься отдел городских медиа Таллиннского стратегического центра, который был образован в начале этого года.

Договор о бесплатной трансляции программы ”Новости Таллинна” на телеканале 3+ заключен до конца 2021 года.

Сюжеты и полные выпуски программы также можно будет смотреть на городском медиапортале Stolitsa.ee; в повторе передачу будут показывать и на кабельном телеканале TVN.