Телеканал "Россия 1" пытался устроить в Эстонии травлю Свидетелей Иеговы

"Репортеры телеканала Россия-1 Елена Ерофеева и Павел Костриков прибыли в Шенгенское пространство из России в Финляндию с полученными в посольствах Италии и Франции визами, после чего приплыли на пароме в Эстонию. В их задачи входила сьемка для выходящей на канале Россия-1 новостной передачи "Вести" клипа, высмеивающего деятельность религиозной организации и разжигающего враждебное отношение к ней", сообщается в ежегоднике КаПо.

"Поскольку они знали о несоответствии своей деятельности журналистским принципам, то скрывали реальные цели своей поездки и стремились не привлекать внимание эстонских ведомств к своей деятельности. На месте они в частном порядке скрытыми камерами провели видеосъемку Кесклиннаской общины Свидетелей Иеговы в Таллинне и ее членов. Отснятый клип использовался в телерепортаже, в который также были включены снятые в Финляндии клипы такого же характера", говорится в ежегоднике.