Телеканал: после работ на границе Латвии с Эстонией пропали лесоматериалы на десятки тысяч евро

Программа выяснила, что в 2016 году за чистку северной границы Государственная пограничная охрана Латвии заплатила 440 000 евро объединению фирм Bosslex и Ražošanas komercfirma L.E.O. Подрядчики спилили и вывезли деревья, а погранохране сообщили, что эта древесина не представляла никакой ценности. Пограничная охрана не оценила вывезенный лес и поверила подрядчикам.

Какой-то местный житель вспоминает, что в результате распиловки на пограничной полосе в кучи были уложены и вывезены в неизвестном направлении лесоматериалы объемом около 1000-1200 кубометров, то есть около 40 лесовозов.

Фирма Bosslex на данный момент уже ликвидирована. Деятельность она начала только в 2016 году, и это единственный год, когда предприятие работало с оборотом 440 000 евро. Тогда владельцем предприятия была Элжбета Хайдурова. После этого фирма погрузилась в долги по налогам и больше не сдавала годовые отчеты.

В свою очередь Ražošanas komercfirma L.E.O. является активным предприятием с офисом, работниками и оборотом около двух миллионов евро. Владелец предприятия Лев Саратов пояснил, что ничего о чистке пограничной полосы не знает. В конкурсе на закупку фирма принимала участие, потому что об этом попросил друг Саратова — Евгений Голубков из Bosslex, чтобы можно было выполнить требование конкурса о размере оборота.

В свою очередь, Голубков рассказал, что работы по чистке пограничной полосы давно завершены, все документы подписаны и он ничего не знает о том, куда подевались лесоматериалы.