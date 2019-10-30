Телефонные мошенники "развели" на деньги больше сотни эстоноземельцев. Один житель Пярнумаа лишился аж 400 000 евро!

Что происходит дальше?

Тебя просят установить на компьютер программу, например, TeamViewer или AnyDesk. Скачиваешь ее, и всем твоим компьютером завладевают при помощи удаленного управления. Затем тебе начинают показывать на экране цветные сайты, которые представляют возможности для инвестирования.

Создают впечатление, что речь идет о реально действующем предприятии. Тебе помогают создать там аккаунт. По какой-то причине тебя просят сфотографироваться с документом.

Мы не совсем хорошо поняли, почему ты должен стоять с ИД-картой или водительскими правами и фотографироваться. Они говорят, что им это нужно для установления твоей личности.

Это делает предложение более внушающим доверие?

Я думаю, что если ты не отправишь свою фотографию, разговор еще не прервется. Цель этих мошенников не украсть твои деньги сразу, а сделать тебя долгосрочным инвестором. Чтобы ты каждый раз в день зарплаты делал им новый перевод.

Первый раз переведешь, может быть, больше тысячи евро. Это происходит совершенно обычным банковским переводом. Тогда тебе начинают показывать в интернете, как на твоем "инвестиционном счету" появляется криптовалюта и как ее стоимость постоянно растет.

Куда на самом деле идут мои деньги?

Твои деньги начинают прыгать по свету с одного банковского счета на другой, из страны в страну. В конце концов их снимают наличными с какого-нибудь банкомата. Там их следы теряются.

Как человек в конце концов понимает, что отдал деньги мошенникам?

Большинство понимает тогда, когда пытается забрать заработанную прибыль. Но это невозможно. Иногда, наоборот, просят еще денег, чтобы ты получил свою инвестицию. Люди платят, но безрезультатно.

Один пострадавший даже получил новый звонок, что, мол, тебя обманули, но мы вернем твои деньги, если ты дашь нам определенную сумму. Человек ухватился за эту последнюю надежду.

Многие также берут для инвестирования в долг, как у банков, так и у друзей. Если друг просит у тебя в долг и обещает за неделю вернуть, то ты обязательно должен спросить, откуда эти деньги у него появятся.

Как эстонская полиция разыскивает мошенников по всему миру?

В очень многих странах мошенничество в такой форме вообще не является преступлением. В некоторых странах мошенничество начинается с 20 000 евро, в Эстонии нижняя граница — 200 евро. Если мы узнаем о пропаже денег через несколько месяцев после осуществления платежей, то к этому времени деньги успевают пройти уже десять стран.

Надежда получить деньги обратно при помощи уголовного производства, в принципе, почти нулевая. Наша цель сейчас предупредить людей и остановить эту лавину. Если мы однажды поймаем преступников, против них можно будет подать гражданский иск.

Получил ли кто-нибудь свои деньги обратно?

Нам удавалось заморозить деньги на банковском счету, прежде чем их успевали снять. Но для получения денег нужно вступившее в силу решение суда. Для этого нужно доказать, что это действительно с самого начала было мошенничество, а не плохая инвестиция. Что этот сайт на самом деле фальшивый.

Как полиция ищет следы? Смотрите, с какого номера звонили?

Да, но это интернет-звонок. Его код страны ничего не значит. Звонок мог быть сделан откуда угодно. Может быть, во время звонка мошенники находились на Карибах и загорали. В случае кибермошенничества, как правило, находятся не в той стране, где совершают мошенничество. Там самая большая вероятность попасться.

Насколько умны мошенники?

Все-таки весьма умны. Мы слышали, что в мире уже предлагают работу, мол, стань мошенником. Интернет как золотое дно и точно так же дно мошенничества.

Звонящие чувствуют твое настроение и на середине разговора меняют свое отношение. Они научились, как повлиять на человека, чтобы он не отказался.

Если ты хочешь закончить разговор, то они иногда даже угрожают: "Я потратил на тебя десять минут своего рабочего времени… Так что сто евро все-таки можно было бы перевести!"

Некоторые слушатели из-за крика чувствуют страх и думают, что я лучше сделаю этот перевод.

Как обычный человек может себя защитить?

Против такого мошенничества возможно бороться только тогда, когда мы открыто говорим о них. Никто не знает, сколько людей в Эстонии сделали такие "инвестиции". Сколько среди нас тех, кто еще надеется получить деньги обратно?

Полиция советует прерывать такие звонки в самом начале. Ну насколько это вероятно, что ты получишь с индонезийского номера звонок на русском языке и тебе предложат по-настоящему выгодную инвестицию?