Телефон помощи детям отмечает первый юбилей

Вопросы, с которыми обращаются по телефону помощи детям, за десять лет изменились. В первые годы часто спрашивали, как справляться в трудном экономическом положении. Теперь распространение Интернет-общения повлекло за собой и новые вопросы: как безопасно общаться. Из года в год дети и молодые люди обращались за советом по вопросам общения. ”Это естественно, ведь общение образует огромную часть повседневной жизни молодёжи, — пояснила Мянд. — К сожалению, увеличилось число таких бесед, в которых молодые люди жалуются на подавленность и чувство одиночества, что иногда приводит к желанию причинить себе вред”. В качестве проблемы Мянд привела также и живущих раздельно родителей, которые не способны договориться, как жить после развода.

Мянд призывает всех смело обращаться по телефону помощи детям. ”Зачастую у людей есть предубеждение в связи с обращением за помощью, но на самом деле в этом нет ничего плохого. Небольшие вопросы всегда решить легче, чем те серьёзные проблемы, в которые эти мелочи могут перерасти. Также и наш юбилейный слоган призывает: Смело обращайся за помощью — мы всегда рядом!”, — подчеркнула руководитель службы телефона помощи детям.

В прошлом году дети обращались по телефону помощи детям преимущественно с такими проблемами как самоповреждения (668 раз), отношения между детьми и родителями (553 раза) и отношения между детьми (446 раз). Взрослых больше беспокоили вопросы в связи с правом опеки (403 раза), оставление ребёнка без присмотра или заботы (300 раз), физическое неподобающее обращение с ребёнком (205 раз) и вопросы воспитания (200 раз).

3032 раза по телефону помощи детям обращались дети, 1192 раза — родители, 219 раз — работники правозащиты, 460 раз — другие люди, например, соседи и случайные прохожие. 379 раз обращались члены семьи и родственники, школьный персонал и медицинские работники.

Телефон помощи детям 116 111 представляет собой круглосуточную бесплатную услугу, которая доступна по всей Эстонии. По телефону можно проконсультироваться по связанным с детьми темам или сообщить о нуждающемся в помощи ребёнке. Консультирование проводится на эстонском, русском и английском языках по телефону или письменно. При желании можно обращаться анонимно. Дополнительная информация доступна на домашней странице службы телефона помощи детям www.lasteabi.ee.