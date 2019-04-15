15.04.2019, 09:19

Телефон помощи детям отмечает первый юбилей


rus.delfi.ee
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Фото иллюстративноеFoto: Jaanus Lensment

Телефону помощи детям 116111 Департамента социального страхования в начале года исполнилось десять лет с начала работы. С самого начала номер был доступен по всей Эстонии круглосуточно и бесплатно. В настоящее время к возможностям обращения по телефону и э-почте добавилась также веб-беседа.

”Воспитание ребёнка — это большое счастье и множество незабываемых моментов и для родителей, и для самого ребёнка, однако иногда бывает действительно трудно. При этом не всегда рядом окажется добрый и надёжный человек, с которым можно поделиться своими проблемами. Мы предлагаем возможность обратиться за советом, выслушаем и проконсультируем. При необходимости мы выступим в качестве посредника и свяжемся по поводу ребёнка со школьным персоналом, работником по защите детей или родителем”, — пояснила руководитель службы телефона помощи детям Департамента социального страхования Мари-Лийз Мянд.

В прошлом году в службу помощи детям обращались 6580 раз, из них 3542 раза — по телефону, 2747 раз — посредством веб-беседы и 291 раз — по эл. почте. По сравнению с предшествующим годом число веб-бесед увеличилось более чем наполовину. ”Мы очень рады этому, ведь веб-беседы используют именно дети и молодёжь, а это показывает, что увеличилось число обращений именно со стороны детей”, — уточнила Мянд и добавила, что, к сожалению, увеличилось и число таких обращений, о которых служба телефона помощи детям предоставляет информацию работнику по защите детей, в полицию или центр тревоги в целях обеспечения безопасности ребёнка. Также и руководитель службы защиты детей Департамента социального страхования Эве Либлик подчеркнула, что закон о защите детей обязывает всех, кто заметил нуждающегося в помощи ребёнка, незамедлительно сообщить об этом по телефону помощи детям или в отдел защиты детей местного самоуправления.

Вопросы, с которыми обращаются по телефону помощи детям, за десять лет изменились. В первые годы часто спрашивали, как справляться в трудном экономическом положении. Теперь распространение Интернет-общения повлекло за собой и новые вопросы: как безопасно общаться. Из года в год дети и молодые люди обращались за советом по вопросам общения. ”Это естественно, ведь общение образует огромную часть повседневной жизни молодёжи, — пояснила Мянд. — К сожалению, увеличилось число таких бесед, в которых молодые люди жалуются на подавленность и чувство одиночества, что иногда приводит к желанию причинить себе вред”. В качестве проблемы Мянд привела также и живущих раздельно родителей, которые не способны договориться, как жить после развода.

Мянд призывает всех смело обращаться по телефону помощи детям. ”Зачастую у людей есть предубеждение в связи с обращением за помощью, но на самом деле в этом нет ничего плохого. Небольшие вопросы всегда решить легче, чем те серьёзные проблемы, в которые эти мелочи могут перерасти. Также и наш юбилейный слоган призывает: Смело обращайся за помощью — мы всегда рядом!”, — подчеркнула руководитель службы телефона помощи детям.

В прошлом году дети обращались по телефону помощи детям преимущественно с такими проблемами как самоповреждения (668 раз), отношения между детьми и родителями (553 раза) и отношения между детьми (446 раз). Взрослых больше беспокоили вопросы в связи с правом опеки (403 раза), оставление ребёнка без присмотра или заботы (300 раз), физическое неподобающее обращение с ребёнком (205 раз) и вопросы воспитания (200 раз).

3032 раза по телефону помощи детям обращались дети, 1192 раза — родители, 219 раз — работники правозащиты, 460 раз — другие люди, например, соседи и случайные прохожие. 379 раз обращались члены семьи и родственники, школьный персонал и медицинские работники.

Телефон помощи детям 116 111 представляет собой круглосуточную бесплатную услугу, которая доступна по всей Эстонии. По телефону можно проконсультироваться по связанным с детьми темам или сообщить о нуждающемся в помощи ребёнке. Консультирование проводится на эстонском, русском и английском языках по телефону или письменно. При желании можно обращаться анонимно. Дополнительная информация доступна на домашней странице службы телефона помощи детям www.lasteabi.ee.

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