Tele2 и Telia поддержат удаленное школьное обучение роутерами и интернетом

В целях обеспечения полноценного школьного обучения на дому мобильные операторы Tele2 и Telia поддерживают почин ”Каждому школьнику — компьютер!” и готовы предоставить 450 комплектов, в которые входят карманный роутер и интернет-пакет, тем школьникам, у которых дома нет постоянного подключения к интернету.
Как заявил инициатор почина ”Каждому школьнику — компьютер!” Свен Яблонски, для полноценной э-учебы требуется компьютер или, по крайней мере, планшет. ”К сожалению, далеко не у всех учащихся они есть. Детям приходится делить компьютер с родителями, которые теперь тоже работают дома, а многие библиотеки, где можно было пользоваться компьютером и интернетом, сейчас закрыты. Всё это, безусловно, препятствует качественному школьному обучению в долгосрочной перспективе”, — отметил С. Яблонски.
Школьники, нуждающиеся в компьютерной и интернет-поддержке, уже определены благодаря оперативным действиям SA Innove, сообщил С. Яблонски. Через эту организацию будут также распределяться вышеуказанные комплекты среди семей школьников. В первую очередь комплекты получат наиболее нуждающиеся семьи. SA Innove надеется на активное сотрудничество с заинтересованными сторонами — классными руководителями и местным самоуправлениями.
По мнению руководителя подразделения частных клиентов Telia Кристьяна Вийлманна, в условиях такой чрезвычайной ситуации крайне важно обеспечить школьникам равные возможности для успешной учебы. ”По статистике, у 3 — 7% школьников дома нет постоянного подключения к интернету. А ведь это одно из необходимых условий обучения на дому. Telia с радостью окажет поддержку школьникам, чтобы они могли пользоваться всеми школьными материалами и контактировать с учителями”.
Как сказал исполнительный руководитель Tele2 Крис Роббинс, он был приятно удивлен, когда приехал в Эстонию, высоким уровнем и удобством здешней системы э-обучения. ”Мы живем в э-государстве, а значит, отсутствие нормального интернета дома не должно препятствовать хорошей успеваемости школьника. Tele2, со своей стороны, с удовольствием поддерживает почин и предоставит школьникам карманные роутеры и безлимитный интернет”.
Приглашаем также к участию в почине ”Каждому школьнику — компьютер!” частных лиц и предприятия, у которых есть лишние компьютеры и планшеты. Данная инициатива появилась 15 марта, когда стало известно о проблемах компьютерного и интернет-обеспечения школьников, перешедших на домашнее обучение. 17 марта инициативу поддержала команда Марии Рахамяги. В прошлые выходные они провели хакатон в поисках решения основных проблем, связанных с чрезвычайным положением в стране. Среди организаторов инициативы такие известные люди, как Кятлин Рохилайд-Альясте, Мария Рахамяги, Свен Яблонски и Неле Лаби. Подробнее о почине ”Каждому школьнику — компьютер!” и возможностях участия в нем можно прочитать здесь.
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